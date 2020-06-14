Максим Галкин устроил подписчикам экскурсию по своему цветущему саду

Свой рассказ юморист начал со спиреи.

«Это когда-то Алла выкопала у себя на Истре, вот эти веточки. Лично выкопала!» - отметил юморист. Он посетовал не тех, кто считает, что все в их саду делают специально нанятые люди. По словам Максима, на самом деле за садом они с женой ухаживают самостоятельно. «Мы сами, руками» - заверил Галкин.

Оказалось, что муж Примадонны действительно разбирается в цветущих растениях лучше любого садовника. Он с радостью показал подписчикам бульдонеж, шиповник, ирисы, вейгелу, люпины и сирень, а также объяснил, чем рододендрон отличается от азалии.

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. В это же время семья переехала в роскошный загородный дом, который располагается в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей - двойняшки Елизавета и Гарри Галкины, которые появились на свет в 2013 году. Детей выносила суррогатная мать. Для певицы это уже пятый брак.