Максим Галкин высказался о материальной помощи: «Накопили, можем посидеть без работы»

Максим Галкин записал эмоциональное видео, в котором заступился за Аллу Пугачеву и высказался о материальной помощи от государства. Ранее появилась информация, что, якобы Алла Пугачева подала заявление на выплаты, чтобы расплатиться с сотрудниками «своей» туристической фирмы.

Супруг Примадонны опроверг все слухи, отметив, что никакой турфирмы у нее нет, и они состоятельные люди, которым не нужна помощь, даже во время пандемии, когда они остались без работы.

«Не нужно плодить слухи и склонять имя Пугачевой при любой возможности. Никакие заявления никто не подавал, — сказал в своей речи Галкин. — Как вы, наверное, догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы».