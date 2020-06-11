Максим Галкин высказался о материальной помощи: «Накопили, можем посидеть без работы»
Фото: Starface
Максим Галкин записал эмоциональное видео, в котором заступился за Аллу Пугачеву и высказался о материальной помощи от государства. Ранее появилась информация, что, якобы Алла Пугачева подала заявление на выплаты, чтобы расплатиться с сотрудниками «своей» туристической фирмы.
Супруг Примадонны опроверг все слухи, отметив, что никакой турфирмы у нее нет, и они состоятельные люди, которым не нужна помощь, даже во время пандемии, когда они остались без работы.
«Не нужно плодить слухи и склонять имя Пугачевой при любой возможности. Никакие заявления никто не подавал, — сказал в своей речи Галкин. — Как вы, наверное, догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы».
«Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся, есть, слава Богу, возможность и платить сотрудникам, и помогать другим. Журналисты, не плодите фейк!», — добавил телеведущий.
Фото: Starface
«Молодец», «Спасибо вам за такую культуру! Как мало интеллигентных людей в сети. Пожалуй только Вы и Ефим Шифрин. Приятно смотреть и читать», «А даже если и обращались, в чем проблема? Разве закон не один для всех? Или если не подадите вы, эту помощь отдадут кому-то?», «Речь настоящего джентльмена!», «Молодец, Максим, на каждый роток не накинешь платок», «Хорошо, когда у тебя такой мужчина!», «Какой же вы молодец , очень достойно донесли информацию», — поддержали Максим Галкина в комментариях.
Фото и видео: Instagram Максима Галкин, Starface
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