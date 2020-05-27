«Полет»: Максим Галкин показал, как 6-летние Лиза и Гарри мастерски гоняют на гироскутерах

Новое видео, которое опубликовал в своем блоге Максим Галкин, порадовало поклонников звездной семьи. В кадре его с Аллой Пугачевой дети Лиза и Гарри гоняют на гироскутерах во дворе семейного замка. «Полет», — прокомментировал отец.

«Класс. А музыкальное оформление огонь», «Ну вот прям чудные они! Вы очень счастливый человек, Максим», «Какая ж Лиза крутая, обожаю ее», «Какая отважная девочка», «Еще немного и взлетела бы. Ай Лиза, супер девчонка», «Куколка», «Такая она хорошенькая», «Умная, красивая, образованная, скромная», «Лиза будущая спортсменка», «Спортивные ребята! Молодцы», «Я не понимаю как они на этих гироскутерах катаются», «Такие живые и настоящие», «Такие приятные дети! Светлые», — обсуждают подписчики.