Лопырева в ультракороткой юбке и на шпильках блеснула на борту частного джета

Лопырева выбрала элегантный travel-образ, которым подчеркнула бесконечно длинные и стройные ноги. На ней — монохромный микс из черного топа и ультракороткой облегающей юбки высокой посадки. Скрепил союз классический жакет нежного кремового цвета. К аутфиту звезда подобрала стильные черно-белые мюли на шпильках, декорированные крупными жемчужинами, а для всего необходимого взяла вместительную сумку из кожи цвета мела с розовыми деталями. Финальные штрихи — колье в виде массивной цепи и пара солнцезащитных очков.

Поклонники восхищались любимой телеведущей, а заодно — умилялись, как подрос ее сын. «Какой пупсик классный! Такой же красивый, как родители», «Прекрасная Виктория», «Модель!», «Леди Вика», «Виктория — прелесть! Очень красиво выглядите», «Прекрасна как всегда», «Самая красивая!», — пишут в комментариях. О других стильных образах Виктории Лопыревой читайте на Passion.ru.