Виктория Лопырева подразнила Сеть выходом в крошечном платье цвета острого перца

Лопырева выбрала эффектный вечерний аутфит на базе наряда длины мини. На ней — крошечное платье с акцентом на талии и легким объемом в плечах. Цвет — максимально соблазнительный: оттенок острого перца звезде эфиров определенно к лицу, равно как и длина, открывающая стройные ноги. Дополнили образ лаконичные босоножки на шпильках нескромной высоты и миниатюрная сумка цвета фуксии на длинном плечевом ремне. Финальный штрих — прическа с легкими крупными локонами.