Виктория Лопырева подразнила Сеть выходом в крошечном платье цвета острого перца
Фото: Instagram @lopyrevavika
Лопырева выбрала эффектный вечерний аутфит на базе наряда длины мини. На ней — крошечное платье с акцентом на талии и легким объемом в плечах. Цвет — максимально соблазнительный: оттенок острого перца звезде эфиров определенно к лицу, равно как и длина, открывающая стройные ноги. Дополнили образ лаконичные босоножки на шпильках нескромной высоты и миниатюрная сумка цвета фуксии на длинном плечевом ремне. Финальный штрих — прическа с легкими крупными локонами.
Виктория Лопырева делает ставку на элегантность и сочные оттенки, но нередко и экспериментирует со стилем. Вспомним, как ведущая продемонстрировала парад дизайнерских нарядов на основе дерзкой кожи, брутального корсета и грубых ботинок. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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