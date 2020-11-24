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Виктория Лопырева подразнила Сеть выходом в крошечном платье цвета острого перца

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Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Виктория Лопырева отправилась на вечеринку и не забыла задокументировать выход во всеоружии в своем Instagram. 37-летняя телеведущая похвасталась безупречной фигурой и бесконечно длинными ногами, а заодно подразнила фанатов зажигательным дефиле в ультракоротком платье.

Лопырева выбрала эффектный вечерний аутфит на базе наряда длины мини. На ней — крошечное платье с акцентом на талии и легким объемом в плечах. Цвет — максимально соблазнительный: оттенок острого перца звезде эфиров определенно к лицу, равно как и длина, открывающая стройные ноги. Дополнили образ лаконичные босоножки на шпильках нескромной высоты и миниатюрная сумка цвета фуксии на длинном плечевом ремне. Финальный штрих — прическа с легкими крупными локонами.

Виктория Лопырева / Instagram @lopyrevavika

Виктория Лопырева делает ставку на элегантность и сочные оттенки, но нередко и экспериментирует со стилем. Вспомним, как ведущая продемонстрировала парад дизайнерских нарядов на основе дерзкой кожи, брутального корсета и грубых ботинок. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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