«Какую магию тут применить?»: Виктория Лопырева пожаловалась на упрямый характер сына
Фото: www.instagram.com/lopyrevavika/
Виктория Лопырева советуется с подписчиками, как подстричь своего маленького сына Лео. Время уже пришло, но мальчик оказался категорически против менять имидж.
«- Сынок, пора стричься
- Noooo! Nooo.... no no no
- Марк Лео с 3-х месяцев с модной прической и почему-то именно сейчас на отрез отказывается от процедуры стрижки волос. Танцы с бубнами и мультики не помогают. "NO", — говорит и ВСЕ! Мамы, HELP! Какое колдовство применить, чтобы вернуть ребенку статус: самый стильный baby boy ever », — рассказывает Виктория.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Сынок, пора стричься ☺️ - Noooo! Nooo.... no no no - Марк Лео с 3-х месяцев с модной прической и почему-то именно сейчас на отрез отказывается от процедуры стрижки волос. Танцы с бубнами и мультики не помогают. NO - говорит и ВСЕ 😫 - Мамы, HELP! Какое колдовство применить, чтобы вернуть ребёнку статус: самый стильный baby boy ever 😎😂 💇♂️ #MarkLeo
Мимимишное фото и милая история произвели впечатление на поклонников Лопыревой, которые поспешили дать ей советы, как все-таки подстричь малыша:
«Период отрицания, пройдет, ждать», «Отправьте вместе с папой стричься», «Нам помогает телефон с мультиками и его быстро стригут», «Моего тоже не затащить в парикмахерское кресло((( еще возраст истерик — прям как на войне с ним», «Решил отрастить шевелюру», «Марк красавчик», «Вы такие клевые, шикарные», «Супер милый сынок у вас», «Сейчас модно ходить с длинными прическами! Так прикольно мальчикам», «Отправить на стрижку вместе с папой (без мамы) в детский салон».
Фото и видео: Instagram Виктории Лопыревой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!