«Какую магию тут применить?»: Виктория Лопырева пожаловалась на упрямый характер сына

Мимимишное фото и милая история произвели впечатление на поклонников Лопыревой, которые поспешили дать ей советы, как все-таки подстричь малыша:

«Период отрицания, пройдет, ждать», «Отправьте вместе с папой стричься», «Нам помогает телефон с мультиками и его быстро стригут», «Моего тоже не затащить в парикмахерское кресло((( еще возраст истерик — прям как на войне с ним», «Решил отрастить шевелюру», «Марк красавчик», «Вы такие клевые, шикарные», «Супер милый сынок у вас», «Сейчас модно ходить с длинными прическами! Так прикольно мальчикам», «Отправить на стрижку вместе с папой (без мамы) в детский салон».