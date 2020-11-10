Виктория Лопырева взбудоражила Сеть появлением в кожаном корсете и велосипедках

Виктория блеснула в трех стильных аутфитах. Первые два выстроены на основе миди-юбки из перфорированной кожи, которую звезда зарифмовала с облегающим декольтированным топом. Дополнили образ грубые ботинки и объемный блейзер — ведущая ловко смахнула и продемонстрировала осиную талию в брутальном кожаном корсете. Финальный выход — микс из топа на тонких бретелях и дерзких велосипедок. Завершили look массивные берцы и безразмерный анорак с узнаваемым принтом-монограммой Christian Dior.