Виктория Лопырева взбудоражила Сеть появлением в кожаном корсете и велосипедках
Фото: Instagram @lopyrevavika
Виктория блеснула в трех стильных аутфитах. Первые два выстроены на основе миди-юбки из перфорированной кожи, которую звезда зарифмовала с облегающим декольтированным топом. Дополнили образ грубые ботинки и объемный блейзер — ведущая ловко смахнула и продемонстрировала осиную талию в брутальном кожаном корсете. Финальный выход — микс из топа на тонких бретелях и дерзких велосипедок. Завершили look массивные берцы и безразмерный анорак с узнаваемым принтом-монограммой Christian Dior.
Поклонники поддержали преображение звезды комплиментами. «Блондинка в черном — топ», «Самая стильная девушка», «Просто нереальная!», «На тебе все образы прекрасны», «Обворожительная Виктория», «Ты просто бомба!», «Dior создан для тебя!», «Любой стиль вам к лицу» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @lopyrevavika
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