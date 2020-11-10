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Виктория Лопырева взбудоражила Сеть появлением в кожаном корсете и велосипедках

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Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Виктория Лопырева устроила модный показ дизайнерских нарядов и побаловала поклонников новым видео. 37-летняя телеведущая примерила сразу несколько дерзких образов, сменив традиционные для своего стиля ультраяркие оттенки на дерзкий черный цвет и кожу.

Виктория блеснула в трех стильных аутфитах. Первые два выстроены на основе миди-юбки из перфорированной кожи, которую звезда зарифмовала с облегающим декольтированным топом. Дополнили образ грубые ботинки и объемный блейзер — ведущая ловко смахнула и продемонстрировала осиную талию в брутальном кожаном корсете. Финальный выход — микс из топа на тонких бретелях и дерзких велосипедок. Завершили look массивные берцы и безразмерный анорак с узнаваемым принтом-монограммой Christian Dior.

Виктория Лопырева / Instagram @lopyrevavika

Поклонники поддержали преображение звезды комплиментами. «Блондинка в черном — топ», «Самая стильная девушка», «Просто нереальная!», «На тебе все образы прекрасны», «Обворожительная Виктория», «Ты просто бомба!», «Dior создан для тебя!», «Любой стиль вам к лицу» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @lopyrevavika

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