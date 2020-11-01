Лера Кудрявцева умилила зажигательными танцами 2-летней красавицы-дочки
Фото: @leratv / Instagram
Как и ее мама, Маша растет настоящей модницей и с трепетом относится к своему внешнему виду. На новых видео, которые Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram несколько видео, на которых показала домашние танцы подросшей красавицы-дочки. На видео Маша зажигательно танцует в домашнем розовой костюме и с лентой в руках. Специально для звездной мамы девочка исполнила несколько движений. Лера опубликовала умилительные видео в Stories, снятые на домашней кухне.
Напомним, что не раз у Леры интересовались, как она познакомилась с Игорем. Телеведущая признавалась, что молодой спортсмен сразу же покорил ее своей дерзостью и наглостью. 49-летней Лере Кудрявцевой часто задают вопросы о том, как она чувствует себя рядом с мужем, который младше нее на 16 лет.
Фото: @leratv / Instagram
К слову, недавно мы писали, Кудрявцева подарила мужу романтическое свидание: «Семейный чудесный вечер». 49-летняя телеведущая с 33-летним мужем отправились на свидание в ресторан, а затем на прогулку по ночной столице.
А вам понравилось новое видео Леры Кудрявцевой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @leratv / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!