Лера Кудрявцева умилила зажигательными танцами 2-летней красавицы-дочки

К слову, недавно мы писали, Кудрявцева подарила мужу романтическое свидание: «Семейный чудесный вечер». 49-летняя телеведущая с 33-летним мужем отправились на свидание в ресторан, а затем на прогулку по ночной столице.

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