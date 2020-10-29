«Ресничная принцесса»: фото дочери Леры Кудрявцевой в теплой одежде умилило Сеть

«Ресничная принцесса», — прокомментировала телеведущая Екатерина Андреева. «Боже мой!», «Какая милашка, ее занятия — это шедевр какой-то, не ребенок, а чудо чудесное», «Какой же милый ребенок! Всегда любуюсь!», «Кукла... Словами не описать, такая милая», «Ну какая же ягодка сладкая, не могу», «Очень красивая... Всегда смотрю на нее и умиляюсь», «Вот оно счастье», — написали умиленные поклонники Кудрявцевой.

Дочь Леры и ее молодого мужа Игоря Макарова родилась в августе 2018-го, за несколько месяцев до этого телеведущая впервые стала бабушкой. Сначала Кудрявцева не рассказывала о своем внуке Леве, но потом ей надоели игры в прятки, и она призналась: «Я баба Лера», и показала нежное фото с малышом. Теперь внук и дочь часто мелькают на общих фото.