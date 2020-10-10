Лера Кудрявцева показала домашние игры подросшей красавицы-дочки

Напомним, что не раз у Леры интересовались, как она познакомилась с Игорем. Телеведущая признавалась, что молодой спортсмен сразу же покорил ее своей дерзостью и наглостью. 49-летней Лере Кудрявцевой часто задают вопросы о том, как она чувствует себя рядом с мужем, который младше нее на 16 лет.

К слову, недавно мы писали, Кудрявцева подарила мужу романтическое свидание: «Семейный чудесный вечер». 49-летняя телеведущая с 33-летним мужем отправились на свидание в ресторан, а затем на прогулку по ночной столице.

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