Лера Кудрявцева показала домашние игры подросшей красавицы-дочки
Фото: @leratv / Instagram
Как и ее мама, Маша растет настоящей модницей и с трепетом относится к своему внешнему виду. На новых видео, которые Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram несколько видео, на которых показала домашние игры подросшей красавицы-дочки. Девочка сидит на стуле занимаясь образовательной игрой на распознание цветов и форм предметов. Маша продемонстрировала не только успехи в обучении, но и стильный образ. Маше завязали два забавных хвоста на голове и украсили их резинками с пандами. Из одежды Маша выбрала уютный осенний жилет в крупную клетку и белоснежную рубашку с необычными манжетами.
Напомним, что не раз у Леры интересовались, как она познакомилась с Игорем. Телеведущая признавалась, что молодой спортсмен сразу же покорил ее своей дерзостью и наглостью. 49-летней Лере Кудрявцевой часто задают вопросы о том, как она чувствует себя рядом с мужем, который младше нее на 16 лет.
К слову, недавно мы писали, Кудрявцева подарила мужу романтическое свидание: «Семейный чудесный вечер». 49-летняя телеведущая с 33-летним мужем отправились на свидание в ресторан, а затем на прогулку по ночной столице.
А тебе понравилось новое видео Леры Кудрявцевой? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @leratv / Instagram
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