Анастасию Костенко публично сравнили с Анджелиной Джоли — и она ответила
Фото: @kostenko.94 / Instagram
Анастасия Костенко с особым трепетом ведет свой микроблог на странице в Instagram. Модель активно демонстрирует спортивные тренировки и их результаты, умиляет совместными фото и видео с семьей, и, конечно, яркими модными образами. В последних Stories Анастасия откровенно ответила на вопросы поклонников. Девушка призналась, что закончила школу с одной тройкой по географии, а высшее образование получало в нескольких учебных заведениях в разных городах России, в том числе в РУДН в Москве. Одним из самых приятных и неожиданных вопросов стало сравнение Анастасии с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Модель призналась, что не раз слышала о сходстве: «Да. И с ее родителями даже сравнивают».
Фото: @kostenko.94 / Instagram
У футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко две дочери — двухлетняя Милана и Ева, которой 5 августа исполнилось полгода. Летом этого года модель переехала в Казань вслед за мужем-футболистом, который прибыл в столицу Татарстана на продолжительные тренировки. Семья устроилась в шикарных апартаментах в городе, и теперь радуют многочисленных фолловеров трогательными фото и видео.
К слову, недавно мы писали, как Анастасия Костенко призвала подписчиц не переживать по поводу своего возраста. Жена Дмитрия Тарасова опубликовала фотографию, на которой предстала перед подписчиками в потрясающей физической форме.
Фото и видео: @kostenko.94 / Instagram
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