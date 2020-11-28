Анастасию Костенко публично сравнили с Анджелиной Джоли — и она ответила

У футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко две дочери — двухлетняя Милана и Ева, которой 5 августа исполнилось полгода. Летом этого года модель переехала в Казань вслед за мужем-футболистом, который прибыл в столицу Татарстана на продолжительные тренировки. Семья устроилась в шикарных апартаментах в городе, и теперь радуют многочисленных фолловеров трогательными фото и видео.

К слову, недавно мы писали, как Анастасия Костенко призвала подписчиц не переживать по поводу своего возраста. Жена Дмитрия Тарасова опубликовала фотографию, на которой предстала перед подписчиками в потрясающей физической форме.