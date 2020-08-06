Анастасия Костенко поделилась нежным фото дочери в честь ее мини-юбилея: «Наша булочка»
Фото: Instagram/@kostenko.94
У футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко две дочери — двухлетняя Милана и Ева, которой 5 августа исполнилось полгода. В честь мини-юбилея малышки молодая мама показала нежные кадры из новой фотосессии. «Happy 6 months, Eva. Наша милая девочка, синнабончик сладкий. Невероятная, любимая, серьезная, настойчивая и единственный любитель много поесть в нашей семье. Будь здорова, наша булочка. Мы тебя любим. И тебя, Милашка, любим! Два любимых человечка!! Вот это я понимаю, время прошло. Надеюсь, что следующий пост будет не с 1 линейки одной из дочерей».
«Такие чудесные детки», «Куколки», «У вашего папы цветник», «Какие вы красивые. Ева такая чудная, с праздником вас», «Поздравляю сладкую булочку», «Уже полгода? Как летит время», «Ева такая сладкая булочка», «Какие классные, как на картинке», «Три куколки», «Прелестные девочки», «Папины ляльки. Очень похожи на отца», «Девочки-цветочки», «Какие же вы классные, все-таки», — умиляются подписчики Анастасии.
Фото: Instagram/@kostenko.94
Видео: Instagram
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