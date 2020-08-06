Анастасия Костенко поделилась нежным фото дочери в честь ее мини-юбилея: «Наша булочка»

У футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко две дочери — двухлетняя Милана и Ева, которой 5 августа исполнилось полгода. В честь мини-юбилея малышки молодая мама показала нежные кадры из новой фотосессии. «Happy 6 months, Eva. Наша милая девочка, синнабончик сладкий. Невероятная, любимая, серьезная, настойчивая и единственный любитель много поесть в нашей семье. Будь здорова, наша булочка. Мы тебя любим. И тебя, Милашка, любим! Два любимых человечка!! Вот это я понимаю, время прошло. Надеюсь, что следующий пост будет не с 1 линейки одной из дочерей».