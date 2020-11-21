Дважды мама Костенко похвасталась рельефной фигурой после «огненной» тренировки

К слову, недавно мы писали, как Анастасия Костенко призвала подписчиц не переживать по поводу своего возраста. Жена Дмитрия Тарасова опубликовала фотографию, на которой предстала перед подписчиками в потрясающей физической форме.

А вам нравится фигура Анастасии Костенко? Делитесь своим мнением в комментариях!