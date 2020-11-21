Дважды мама Костенко похвасталась рельефной фигурой после «огненной» тренировки
Фото: @kostenko.94 / Instagram
Красотка Анастасия Костенко с особым трепетом относится к занятиям спортом. Модель совершенствуется изо дня в день, прибегая все к новым тренировкам. По приезде в Казань Анастасия увлеклась силовыми нагрузками и нередко демонстрирует свои спортивные достижения в Сети. В одной из последних Stories на странице в Instagram модель показала результат «огненной» тренировки, которую только завершила. На видео Анастасия позирует в облегающем синем топе, черных велосипедках и с любимым питомцем на руках. В ролике модель похвасталась рельефной фигурой — идеальная фигура Костенко восхищает накаченным прессом и стройными спортивными ногами.
У футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко две дочери — двухлетняя Милана и Ева, которой 5 августа исполнилось полгода. Летом этого года модель переехала в Казань вслед за мужем-футболистом, который прибыл в столицу Татарстана на продолжительные тренировки. Семья устроилась в шикарных апартаментах в городе, и теперь радуют многочисленных фолловеров трогательными фото и видео.
Фото: @kostenko.94 / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Анастасия Костенко призвала подписчиц не переживать по поводу своего возраста. Жена Дмитрия Тарасова опубликовала фотографию, на которой предстала перед подписчиками в потрясающей физической форме.
А вам нравится фигура Анастасии Костенко? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @kostenko.94 / Instagram
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