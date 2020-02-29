Анастасия Костенко о второй беременности: «Расслабься, остановись и отдохни, как следует»

«Перед вылетом, на всякий случай, сделала тест, он был «-», да и врач успокоила, что при такой ЖДА(железодефицитная анемия) невозможно забеременеть, но нужно же было исключить🤷🏽‍♀️😅. Все шло прекрасно. Я впервые в Турции.Риксос, all inclusive, 9ый день отдыха, 15ый день Рождения Сестренки и особо есть не хотелось, только налегала на апельсиновый фреш и блинчики с нутеллой и фоткалась. Ничего не предвещало, как говорится. В один из дней меня «накрыло». Так же, как и в беременность Милашей, когда я ещё и не догадывалась, что получилось. И мой любимый настоятельно попросил сделать тест и уверенно, особенно улыбаясь, сказал, что я беременная 10000%, осталось только подтвердить этот факт тесту😎», — рассказала Анастасия.

Напомним, старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана родилась 10 июля 2018 года. Ее младшая сестренка появилась на свет 5 февраля 2020 года.