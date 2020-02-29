Анастасия Костенко о второй беременности: «Расслабься, остановись и отдохни, как следует»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Анастасии Костенко
Не так давно в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко стало на одного ребенка больше. Супруга футболиста часто откровенничает с подписчиками, поэтому в ее блоге появилась серия постов о «заветных двух полосках». Ради второй беременности молодая мама приняла непростое для себя решение прервать грудное вскармливание, когда ее дочке было шесть месяцев. Однако врачи рекомендовали модели заняться восстановлением здоровья, прежде чем беременеть во второй раз: «Мне настоятельно рекомендовали позабыть на месяц- три идею о планировании и приступить к повышению железа и придерживаться определённого диетического «стола», чтобы «спящий вулкан»-гастрит не помешал процессу».
Супруги отправились в долгожданный отпуск в Турцию, где, как вспоминает Костенко, она планировала как следует отдохнуть: «Я так мечтала просто и по-человечески «оторваться»( знаете, когда позади планирование, беременность, роды, затем полгода ГВ и желание скорее осуществить свою цель 🎯, а тут тебе говорят: «восстанови и только потом 🤰🏽»). В общем, все шептало «расслабься, Анастасия, остановись и отдохни, как следует. 11ый месяц в статусе мамы с синдромом отличницы, нужно передохнУть и вЫдохнуть». И я впервые отпустила эту мысль».
«Перед вылетом, на всякий случай, сделала тест, он был «-», да и врач успокоила, что при такой ЖДА(железодефицитная анемия) невозможно забеременеть, но нужно же было исключить🤷🏽♀️😅. Все шло прекрасно. Я впервые в Турции.Риксос, all inclusive, 9ый день отдыха, 15ый день Рождения Сестренки и особо есть не хотелось, только налегала на апельсиновый фреш и блинчики с нутеллой и фоткалась. Ничего не предвещало, как говорится. В один из дней меня «накрыло». Так же, как и в беременность Милашей, когда я ещё и не догадывалась, что получилось. И мой любимый настоятельно попросил сделать тест и уверенно, особенно улыбаясь, сказал, что я беременная 10000%, осталось только подтвердить этот факт тесту😎», — рассказала Анастасия.
Напомним, старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана родилась 10 июля 2018 года. Ее младшая сестренка появилась на свет 5 февраля 2020 года.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!