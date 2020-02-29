passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Анастасия Костенко о второй беременности: «Расслабься, остановись и отдохни, как следует»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анастасия Костенко с мужем

Фото: Instagram Анастасии Костенко

Супруга Дмитрия Тарасова делится с подписчиками воспоминаниями.

Не так давно в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко стало на одного ребенка больше. Супруга футболиста часто откровенничает с подписчиками, поэтому в ее блоге появилась серия постов о «заветных двух полосках». Ради второй беременности молодая мама приняла непростое для себя решение прервать грудное вскармливание, когда ее дочке было шесть месяцев. Однако врачи рекомендовали модели заняться восстановлением здоровья, прежде чем беременеть во второй раз: «Мне настоятельно рекомендовали позабыть на месяц- три идею о планировании и приступить к повышению железа и придерживаться определённого диетического «стола», чтобы «спящий вулкан»-гастрит не помешал процессу».

Супруги отправились в долгожданный отпуск в Турцию, где, как вспоминает Костенко, она планировала как следует отдохнуть: «Я так мечтала просто и по-человечески «оторваться»( знаете, когда позади планирование, беременность, роды, затем полгода ГВ и желание скорее осуществить свою цель 🎯, а тут тебе говорят: «восстанови и только потом 🤰🏽»). В общем, все шептало «расслабься, Анастасия, остановись и отдохни, как следует. 11ый месяц в статусе мамы с синдромом отличницы, нужно передохнУть и вЫдохнуть». И я впервые отпустила эту мысль».

«Перед вылетом, на всякий случай, сделала тест, он был «-», да и врач успокоила, что при такой ЖДА(железодефицитная анемия) невозможно забеременеть, но нужно же было исключить🤷🏽‍♀️😅. Все шло прекрасно. Я впервые в Турции.Риксос, all inclusive, 9ый день отдыха, 15ый день Рождения Сестренки и особо есть не хотелось, только налегала на апельсиновый фреш и блинчики с нутеллой и фоткалась. Ничего не предвещало, как говорится. В один из дней меня «накрыло». Так же, как и в беременность Милашей, когда я ещё и не догадывалась, что получилось. И мой любимый настоятельно попросил сделать тест и уверенно, особенно улыбаясь, сказал, что я беременная 10000%, осталось только подтвердить этот факт тесту😎», — рассказала Анастасия.

Напомним, старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана родилась 10 июля 2018 года. Ее младшая сестренка появилась на свет 5 февраля 2020 года.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!