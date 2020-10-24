«Я не идеал и ни в коем случае не претендую на святость»: Анастасия Костенко рассказала о себе

«Вторая вице-мисс Россия — 2014» активно ведет свои социальные сети.

Сегодня девушка опубликовала фото, на котором предстала перед подписчиками в нежном образе. Также Костенко написала большой пост, в котором рассказала о своей карьере, творческом пути и о любви, которая царит в ее семье.

«Меня зовут Анастасия! Мне 26 лет. Родилась и выросла Ростовской области, в маленьком солнечном городке - Сальске. Мое детство было самым счастливым в окружении младших сестер и брата. Ответственность, забота о ближнем и любовь - все эти качества были мне привиты моими любимыми родителями и творческими бабушками и дедушками. Поступила в СККИ и через несколько лет перевелась в Ростов, где после конкурса «Донская красавица» заключила модельный контракт со своим материнским агентством, позже отработала три контракта в топовом агентстве Пекина. С серьезной травмой коленного сустава я окончила Колледж искусств по специальности артист балета. Едва сдав Государственные экзамены, благодаря завоёванному титулу (Вторая Вице Мисс Россия), воспользовалась своим полученным заветным призом- грантом на обучение в любом ВУЗе мира! Мой выбор пал на Российский Университет дружбы народов, отделение журналистики, который я окончила в 2019 году. За свои студенческие годы активно принимала участие в жизни университета, позже представляла нашу страну на конкурсе «Miss World», где получила 3 место за свой танец в конкурсе талантов мира, пропустив вперёд двух певиц. Позже встретила самого лучшего мужчину и родила двух прекрасных дочерей», - рассказала модель.