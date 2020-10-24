«Я не идеал и ни в коем случае не претендую на святость»: Анастасия Костенко рассказала о себе
«Вторая вице-мисс Россия — 2014» активно ведет свои социальные сети.
Сегодня девушка опубликовала фото, на котором предстала перед подписчиками в нежном образе. Также Костенко написала большой пост, в котором рассказала о своей карьере, творческом пути и о любви, которая царит в ее семье.
«Меня зовут Анастасия! Мне 26 лет. Родилась и выросла Ростовской области, в маленьком солнечном городке - Сальске. Мое детство было самым счастливым в окружении младших сестер и брата. Ответственность, забота о ближнем и любовь - все эти качества были мне привиты моими любимыми родителями и творческими бабушками и дедушками. Поступила в СККИ и через несколько лет перевелась в Ростов, где после конкурса «Донская красавица» заключила модельный контракт со своим материнским агентством, позже отработала три контракта в топовом агентстве Пекина. С серьезной травмой коленного сустава я окончила Колледж искусств по специальности артист балета. Едва сдав Государственные экзамены, благодаря завоёванному титулу (Вторая Вице Мисс Россия), воспользовалась своим полученным заветным призом- грантом на обучение в любом ВУЗе мира! Мой выбор пал на Российский Университет дружбы народов, отделение журналистики, который я окончила в 2019 году. За свои студенческие годы активно принимала участие в жизни университета, позже представляла нашу страну на конкурсе «Miss World», где получила 3 место за свой танец в конкурсе талантов мира, пропустив вперёд двух певиц. Позже встретила самого лучшего мужчину и родила двух прекрасных дочерей», - рассказала модель.
Фото: @kostenko.94 / Instagram
«Я не идеал и ни в коем случае не претендую на святость, чем меня иногда любят попрекнуть незнакомые люди. Обычный человек со своими целями. Люблю путешествовать, развиваться и свою огромную семью, которая в 2018 году увеличилась благодаря нашему союзу с Дмитрием Тарасовым. Летом 2020 года я с мужем и детками отправилась в Казань, так как муж перешёл в футбольный клуб Рубин, а спустя пару месяцев я получила предложение стать ведущей Ак Барс шоу, в замечательном клубе. У меня много подруг, многолетней дружбой с которыми я могу похвастаться и я каждую люблю, ценю и дорожу. ⠀ Я не умею долго хранить обиды и легко расстаюсь с людьми, пути с которыми уже разошлись. Вообще-то я позитивный и миролюбивый человек, предпочитаю решать все проблемы мирным путём и горжусь этим приобретённым с годами качеством. Обожаю свою прекрасную и многогранную жизнь», - дополнила Анастасия.
Напомним, девушка замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. За два года брака у них родились две замечательные дочери.
В своем Instagram Анастасия часто пишет о том, что она не может поверить своему семейному счастью.
Фото и видео: @kostenko.94 / Instagram
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