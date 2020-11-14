«Фитоняшка»:Анастасия Костенко показала стройную фигуру и призвала подписчиц не переживать по поводу своего возраста

В публикации знаменитость порассуждала о возрасте.

«Возраст для женщины», — не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца дней своих»- утверждала Коко Шанель»– написала звезда.

Она считает, что не нужно зацикливаться на возрасте и уж точно не стоит переживать о нем.

«Девчонки, не стесняемся свой возраст и спокойно наслаждаемся жизнью! Многие мои подруги- одногодки сетуют, мол, уже 26 лет, замуж ещё не вышли, детей нет. Можно сильно не переживать, тем более в России официально зафиксирован новый возраст « молодежи» в диапазоне от 14 до 35 лет! Так что все впереди!», – обратилась к подписчицам инстадива.

«Я никогда не придавала этому особое значение. Есть умные люди в 18 лет, а есть и с доминирующей глупостью сорокалетние. Все эти условные ограничения загоняют и мешают наслаждаться жизнью, поэтому думайте своей головой и перестаньте опираться на мнения чужих людей, которые зачастую и сами не живут в заявленных рамках», — добавила Анастасия.

Подписчики оценили стройность и красоту блогера.

«Фитоняшка», «Вот это преображение! Очень стройная», «Какая мудрая худышка», «Классная мамочка двух деток», «Какая фигура! Огонь!», «Шикарно выглядите», – написали восторженные фолловеры в комментариях.