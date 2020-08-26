Суд обязал Дмитрия Тарасова платить алименты дочерям Анастасии Костенко

Решение суда, согласно которому Дмитрий Тарасов теперь обязан платить алименты не только бывшей жене, но и нынешней - модели Анастасии Костенко - может удивить многих. Однако заявление, которое мама двух дочек подала в адрес собственного мужа, было подано не по ошибке. Зарегистрированный в суде 6 июля и удовлетворенный 5 августа иск был подан с целью сократить алименты, которые футболист обязан платить старшей дочери.

«На протяжении года я наблюдала за цирком под названием "судебное разбирательство", старалась не пропускать все через себя и думала, что все решится честно. Мне все равно, когда я слышу какие-то небылицы насчет себя, но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда чувствую несправедливость к своей семье, детям, когда вижу ущемление их прав. Все наши дети имеют права, они как никто должны быть окружены заботой государства», — цитирует Анастасию «СтарХит».