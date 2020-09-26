Ходченкова опередила Бортич и стала главной российской актрисой десятилетия
Фото: @svetlana_khodchenkova / Instagram
Информационное агентство «Бюллетень кинопрокатчика» завершило публикацию авторитетных рейтингов, которые фиксируют их достижения в 2010–2019 годах. Последним стал топ-50 главных российских киноактрис. Специалисты оценивали участниц по девяти ключевым критериям, в том числе по общему количеству проектов, числу главных ролей, степень участия в рекламной кампании фильмов и совокупному бюджету пяти самых дорогих фильмов с участием актрис. По результатам исследований Светлана Ходченкова стала главной российской актрисой десятилетия, набрав 51,5 балла: «Главный козырь Ходченковой — потрясающая работоспособность».
Топ-10 нашего списка выглядит так: 1. Светлана Ходченкова 2. Александра Бортич 3. Елена Лядова 4. Вера Брежнева 5. Кристина Асмус 6. Юлия Высоцкая 7. Юлия Пересильд 8. Ксения Раппопорт 9. Анна Михалкова 10. Ирина Горбачева
— опубликовал на официальном сайте «Бюллетень кинопрокатчика».
Светлана Ходченкова успела сняться в большом количестве успешных фильмов и сериалов среди которых два западных проекта: «Росомаха: Бессмертный» и «Шпион, выйди вон». Одна из последних ролей в фильме Алексея Германа-младшего «Довлатов» принесла актрисе премию «Золотой Орел» за женскую роль второго плана.
Фото: @svetlana_khodchenkova / Instagram
Второе место в рейтинге заняла Саша Бортич, набрав 35,5 балла. Тройку лидеров завершила Елена Лядова. Примечательно, что четвертую позицию заняла певица Вера Брежнева, успевшая за последние 10 лет принять участие в нескольких отечественных комедийных франшизах: «Любовь в большом городе» и «Елки».
К слову, недавно мы рассказывали, как бывший жених Светланы Ходченковой закрутил роман с Алесей Кафельниковой. После расставания с сыном светской львицы Ирины Новицкой модель, похоже, совсем недолго оставалась одна.
Фото: @svetlana_khodchenkova / Instagram
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