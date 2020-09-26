Ходченкова опередила Бортич и стала главной российской актрисой десятилетия

Второе место в рейтинге заняла Саша Бортич, набрав 35,5 балла. Тройку лидеров завершила Елена Лядова. Примечательно, что четвертую позицию заняла певица Вера Брежнева, успевшая за последние 10 лет принять участие в нескольких отечественных комедийных франшизах: «Любовь в большом городе» и «Елки».

К слову, недавно мы рассказывали, как бывший жених Светланы Ходченковой закрутил роман с Алесей Кафельниковой. После расставания с сыном светской львицы Ирины Новицкой модель, похоже, совсем недолго оставалась одна.