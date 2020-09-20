Бывший жених Светланы Ходченковой закрутил роман с Алесей Кафельниковой

Теперь избранницей Петришина стала модель Алеся Кафельникова. Дочь прославленного теннисиста пока так и не смогла построить долгих прочных отношений ни с одним из возлюбленных. Ранее она встречалась с рэпером Pharaoh, а недавно рассталась с Евгением Новицким — сыном известной светской львицы. Возможно, этот роман наконец-то станет для Алеси счастливым.

Алеся Кафельникова — модель и дочь титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова. В 2017 году она поругалась со знаменитым отцом, так как тот публично обвинил дочь в зависимости от запрещенных веществ. После случившегося модель прошла курс реабилитации и помирилась с родными.