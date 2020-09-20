Бывший жених Светланы Ходченковой закрутил роман с Алесей Кафельниковой
Фото: Instagram/ @kafelnikova_a
Про бывшего возлюбленного актрисы Светланы Ходченковой Георгия Петришина ходит много слухов. Телеграм-канал «Только никому...» передает, что ранее мужчина уже пытался строить отношения с несколькими звездными девушками. Среди них Рита Дакота, Виктория Дайнеко, Анастасия Задорожная и Анфиса Чехова. Удача поклоннику знаменитых красоток так и не улыбнулась, как, впрочем, и в случае с Ходченковой. Мужчина дважды делал Светлане предложение руки и сердца — однажды даже публично, прямо на сцене театра, но по какой-то причине, она так и не стала женой Григория.
Теперь избранницей Петришина стала модель Алеся Кафельникова. Дочь прославленного теннисиста пока так и не смогла построить долгих прочных отношений ни с одним из возлюбленных. Ранее она встречалась с рэпером Pharaoh, а недавно рассталась с Евгением Новицким — сыном известной светской львицы. Возможно, этот роман наконец-то станет для Алеси счастливым.
Алеся Кафельникова — модель и дочь титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова. В 2017 году она поругалась со знаменитым отцом, так как тот публично обвинил дочь в зависимости от запрещенных веществ. После случившегося модель прошла курс реабилитации и помирилась с родными.
Фото и видео: Instagram
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