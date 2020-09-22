«Старая только я»: Вера Брежнева пошутила над собой, блеснув в сверкающем топе
Фото: www.instagram.com/ververa/
Вера Брежнева рассказала поклонникам о том, что вернулась к полноценной работе в новом сезоне после лета. Пост она сопроводила видео, в котором блеснула в сверкающих топе и жакете и похвалилась тонкой талией.
«Новая осень, новые съемки. Новый топ, новый пиджак, новый мэйк. Старая только я. Но настроение — огонь. Так что, как говорит Иван Ургант, работаем!», — пошутила Вера.
«Вера, поверьте, с каждым годом вы все краше и моложе становитесь, и от вас невозможно оторвать глаз. Вы шикарно выглядите. Молоды и прекрасны», «Вера, мне всего 26, а я выгляжу гораздо старее вас! Не смейте так себя называть! Вы прекрасны», «Я хочу быть такой же старой. Невыносимо красивая», «Самая стильная», «Наоборот молодеешь с каждым новым постом», «Вера, обожаю вас за юмор», «Вера потрясающая», «Я влюбилась в этот образ», — прокомментировали поклонники Брежневой.
Ранее певица собирала комплименты за правдивое селфи с конопушками и элегантный образ в платье с открытой спиной.
Фото и видео: Instagram Веры Брежневой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!