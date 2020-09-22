«Старая только я»: Вера Брежнева пошутила над собой, блеснув в сверкающем топе

Вера Брежнева рассказала поклонникам о том, что вернулась к полноценной работе в новом сезоне после лета. Пост она сопроводила видео, в котором блеснула в сверкающих топе и жакете и похвалилась тонкой талией.

«Новая осень, новые съемки. Новый топ, новый пиджак, новый мэйк. Старая только я. Но настроение — огонь. Так что, как говорит Иван Ургант, работаем!», — пошутила Вера.