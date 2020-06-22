Светлана Ходченкова похвасталась стройной фигурой в ультраоблегающих велосипедках

Фолловеры не прошли мимо стройной фигуры звезды, оставив десятки восторженных комплиментов. «Видела вас сегодня. Невероятно красивая», «Ноги супер!», «Очень красивая! Модель», «Светлана, вы такая воздушная и солнечная», «Вы в прекрасной форме, Светлана», «Вся такая нежная и красивая!», «Девушка-весна!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Светланы Ходченковой

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