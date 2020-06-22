Светлана Ходченкова похвасталась стройной фигурой в ультраоблегающих велосипедках
Фото: Instagram @svetlana_khodchenkova
Стильный спортивный аутфит актрисы определенно мотивирует. Тренировочный ансамбль выстроен вокруг игры черного и белого, разбавленной броским акцентом. На ней — укороченная объемная толстовка oversize, надетая поверх базовой белой футболки. Бесконечно длинные подтянутые ноги подчеркнуты черными велосипедками, безупречно сидящими на фигуре звезды. Ярким штрихом образа стали беговые кроссовки в оттенке желтого неона, которые перекликаются с красками окружающей природы. В завершение Светлана подобрала поясную сумку на широком ремне с контрастной надписью, модно надетую через плечо. От дневного солнца актриса надежно защитилась при помощи темных защитных очков-вайфареров.
Фолловеры не прошли мимо стройной фигуры звезды, оставив десятки восторженных комплиментов. «Видела вас сегодня. Невероятно красивая», «Ноги супер!», «Очень красивая! Модель», «Светлана, вы такая воздушная и солнечная», «Вы в прекрасной форме, Светлана», «Вся такая нежная и красивая!», «Девушка-весна!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Светланы Ходченковой
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