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Светлана Ходченкова похвасталась стройной фигурой в ультраоблегающих велосипедках

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Светлана Ходченкова в велосипедках и неоновых кроссовках показала эффектный спортивный look

Фото: Instagram @svetlana_khodchenkova

Светлана Ходченкова показала, что надеть на тренировку, чтобы выглядеть суперстильно. 37-летняя актриса вышла на пробежку в парк и похвасталась стройной фигурой в ультраоблегающих шортах.

Стильный спортивный аутфит актрисы определенно мотивирует. Тренировочный ансамбль выстроен вокруг игры черного и белого, разбавленной броским акцентом. На ней — укороченная объемная толстовка oversize, надетая поверх базовой белой футболки. Бесконечно длинные подтянутые ноги подчеркнуты черными велосипедками, безупречно сидящими на фигуре звезды. Ярким штрихом образа стали беговые кроссовки в оттенке желтого неона, которые перекликаются с красками окружающей природы. В завершение Светлана подобрала поясную сумку на широком ремне с контрастной надписью, модно надетую через плечо. От дневного солнца актриса надежно защитилась при помощи темных защитных очков-вайфареров.

Фолловеры не прошли мимо стройной фигуры звезды, оставив десятки восторженных комплиментов. «Видела вас сегодня. Невероятно красивая», «Ноги супер!», «Очень красивая! Модель», «Светлана, вы такая воздушная и солнечная», «Вы в прекрасной форме, Светлана», «Вся такая нежная и красивая!», «Девушка-весна!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Светланы Ходченковой

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