Лядова пришла на премьеру фильма «Тварь» в скромном комбезе и без Вдовиченкова

По сюжету, Игорь готов на все ради счастья Полины и, чтобы восполнить утрату сына, супруги решаются на усыновление. Но вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает не просто «трудный» ребенок…

Фильм «Тварь» выходит в прокат 28 ноября. Купить билеты можно здесь.