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Лядова пришла на премьеру фильма «Тварь» в скромном комбезе и без Вдовиченкова

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Лядова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера нового российского хоррора «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.

Представили картину зрителям сама режиссер, а также члены съемочной команды, в том числе и сыгравшая в фильме главную роль Елена Лядова. Актриса позировала фотографам в скромном черном комбинезоне. А вот супруг Елены, Владимир Вдовиченков, также сыгравший в ленте одну из главных ролей, на премьере не появился.

По сюжету, Игорь готов на все ради счастья Полины и, чтобы восполнить утрату сына, супруги решаются на усыновление. Но вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает не просто «трудный» ребенок…

Фильм «Тварь» выходит в прокат 28 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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