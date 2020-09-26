Бортич, Судзиловская и другие знаменитые голубоглазые блондинки: фото

Голливудская звезда Шарлиз Терон хорошеет с каждым годом, становится все более интересной женщиной и соглашается на все более дерзкие роли в кино. Какой бы ни был у актрисы цвет волос, она всегда будет классной. Но образ блондинки идет ей больше всего.