Бортич, Судзиловская и другие знаменитые голубоглазые блондинки: фото
Фото: Instagram Александры Бортич
Александре Бортич всего 26 лет, но она уже успела сыграть главные женские роли во многих успешных фильмах, получить награды, признание и положительные отзывы кинокритиков. «Духless 2», «Про любовь», «Викинг», «Полицейский с Рублевки 2», «Я худею», «Обычная женщина», — вот неполный снимок ее проектов. Завоевать кинобизнес этой голубоглазой блондинке помогли не только талант и бойкий характер, но и ангельская внешность.
Фото: Пресс-служба
Олеся Судзиловская продолжает оставаться одной из самых эффектных и соблазнительных звезд отечественного кинематографа. Многие двадцатилетние девушки могли бы позавидовать фигуре, красоте, харизме и привлекательности Олеси.
Фото: Пресс-служба
Голубоглазая блондинка Алена Михайлова с «космической» внешностью прославилась благодаря нашумевшему сериалу «Чики», в котором сыграла одну из главных ролей.
Фото: Instagram Натальи Рудовой
Звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова снимается в кино, телесериалах, музыкальных клипах и различных фотосессиях. У одной из самых соблазнительных девушек российского шоу-бизнеса более трех миллионов подписчиков в Instagram, в котором она регулярно публикует довольно откровенные снимки. Показать Наталье действительно есть что: она регулярно занимается спортом, «прокачивает» свое тело и, вполне заслуженно, гордится результатами.
Фото: Globallookpress / face to face
Одна из самых привлекательных моделей в мире с ангельской внешностью Даутцен Крез — еще одна знаменитая и успешная блондинка с голубыми глазами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мария Миронова и на пятом десятке продолжает оставаться одной из самых красивых и востребованных актрис российского кинематоргафа с бурной личной жизнью и эффектной внешностью.
Фото: DPA
Голливудская звезда Шарлиз Терон хорошеет с каждым годом, становится все более интересной женщиной и соглашается на все более дерзкие роли в кино. Какой бы ни был у актрисы цвет волос, она всегда будет классной. Но образ блондинки идет ей больше всего.
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian
Марго Робби заявляет, что легко идет на эксперименты, потому что не любит стереотипы. «Каждый раз, когда я слышу фразы вроде "сногсшибательная блондинка", я съеживаюсь от отвращения», — заявила актриса в одном из интервью. Мы же можем отметить, что Марго и правда прекрасна в образе сногсшибательной блондинки.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!