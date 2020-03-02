passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Легкий макияж и открытые плечи: Максим Галкин показал счастливую и беззаботную Аллу Пугачеву

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Максим Галкин и Алла ПУгачева

Фото: Instagram

Знаменитые супруги стали вип-гостями на концерте Лаймы Вайкуле.

Максим Галкин и Алла Пугачева наблюдали за происходящим на сцене из высокой ложи. Там, вдалеке от посторонних глаз артисты наслаждались концертом, а Примадонна даже подпевала подруге.

Для выхода в свет Алла Борисовна выбрала наряд нежного оттенка: бежевую блузку с открытыми плечами, поверх которой накинула такое же светлое легкое пальто. По традиции Примадонна сделала любимую прическу — высокий начес. Перед тем, как отправиться из своего замка на концерт, Максим Галкин сфотографировал жену.

Алла Пугачева

Фото: Facebook

На днях Максим Галкин делился с подписчиками домашним фото с женой и детьми. Алла Пугачева в домашней одежде и с «неприбранной» прической обнималась с детьми. А в первый день весны старшая дочь Примадонны опубликовала архивное фото своей знаменитой матери.

Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.

Фото: Instagram, Facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!