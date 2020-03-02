Легкий макияж и открытые плечи: Максим Галкин показал счастливую и беззаботную Аллу Пугачеву
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Фото: Instagram
Максим Галкин и Алла Пугачева наблюдали за происходящим на сцене из высокой ложи. Там, вдалеке от посторонних глаз артисты наслаждались концертом, а Примадонна даже подпевала подруге.
Для выхода в свет Алла Борисовна выбрала наряд нежного оттенка: бежевую блузку с открытыми плечами, поверх которой накинула такое же светлое легкое пальто. По традиции Примадонна сделала любимую прическу — высокий начес. Перед тем, как отправиться из своего замка на концерт, Максим Галкин сфотографировал жену.
Фото: Facebook
На днях Максим Галкин делился с подписчиками домашним фото с женой и детьми. Алла Пугачева в домашней одежде и с «неприбранной» прической обнималась с детьми. А в первый день весны старшая дочь Примадонны опубликовала архивное фото своей знаменитой матери.
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Фото: Instagram, Facebook
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