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Дефиле 71-летней Аллы Пугачевой в платье-халате с разрезом и на каблуках восхитило ее друзей и поклонников

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Слайд, который
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Алла Пугачева экспериментирует с цветом

Фото: Instagram Аллы Пугачевой

Домашнее видео из блога Максима Галкина высоко оценили фанаты Примадонны.

В среду, 15 апреля, Алла Пугачева празднует день рождения в кругу самых близких людей. Домашнее видео из блога ее супруга Максима Галкина, в котором Примадонна дефилирует в летящем платье-халате с разрезом и на каблуках, восхитило подписчиков.

«Красотка наша!!», — восхитилась Марина Юдашкина.

«Чудесная! Легкая! Статная! Любим!!!!!», — вторит ей Эвелина Бледанс.

«Фигура!!!», — выдохнула Олеся Судзиловская.

«Красивая, мудрая, неповторимая, Алла Борисовна, с днем рождения», — поздравила Яна Рудковская.

«Девочка-счастье», «Помолодела», «35 с натяжкой! Какие 70?», «Счастливая женщина, это видно в каждом движении», «Обворожительная, сногшибательная, восхитительная, просто нет слов! Аллочка, вы КОРОЛЕВА!! Всегда оставайтесь такой же красоткой, такой стройняшкой, такой мудрой, такой сильной, доброй, искренней, веселой» «Самый лучший наряд для женщины — это счастье», — пишут фанаты Примадонны.

Филипп Киркоров, вероятно, не смог найти слов и выразил эмоции смайликами в виде огня.

«Спасибо всем и друзьям, и коллегам, и всем подписчикам за добрые слова и пожелания Алле в комментариях», — поблагодарил всех супруг звезды.

Фото и видео: Instagram

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