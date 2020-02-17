Несколько дней назад Алла Пугачева появилась на премьере фильма в сопровождении дизайнера Игоря Гуляева. Публика отметила, что Примадонна выглядит отлично — свежо и молодежно. В интервью программе «Ты не поверишь!» Алла Борисовна раскрыла свои секреты красоты и молодости. Алла Пугачева призналась, что она очень отстала от моды в плане пластической хирургии. «Сейчас мне это не надо, а потом может и понадобится», — пошутила Примадонна.На вопрос, прибегала ли она к услугам хирургов, Алла Борисовна не стала кривить душой и честно ответила: «У меня есть друзья — пластические хирурги, они все делают очень деликатно, под местным наркозом. Могут кисту убрать, что-то подправить. Мне противопоказан общий наркоз, но, конечно, я кое-что с лицом делала, но вмешательство было минимальным».Журналисты поинтересовались, как артистка сохраняет свою кожу такой гладкой. «Я смешиваю витамин Е с кремом и втираю. Больше ничего не делаю», — рассказала она. «Я читаю, что делают другие люди. Колют стволовые клетки, еще что-то делают. Не боятся же, — удивилась Примадонна. — В этом отношении смелая Лайма Вайкуле. Она все время говорит, что все делать нужно только в Америке. Но она на все может решиться, а я нет», — признается Алла Борисовна.Артистка также рассказала, что давно не посещала врачей. «Я хорошо себя чувствую. Зачем мне туда лишний раз показываться? — спрашивает она. — Но я приглашаю домой остеопата и массажера, чтобы мне мышцы вправили и погладили».От ответа на вопрос: не ревнует ли Максим Галкин, когда чужие мужские руки касаются ее тела, Алла Борисовна легко ушла. Но она призналась, что они с молодым мужем любят пошалить, но как — для всех осталось секретом. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: InstagramВидео: НТВПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!