Филипп Киркоров нежно поздравил экс-жену Аллу Пугачеву с днем рождения
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Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look press
Филипп Киркоров был четвертым супругом Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что они развелись 15 лет назад Киркоров не скрывает, что питает самые нежные чувства к бывшей жене и восторгается ей как артисткой.
Король поп-сцены нежно поздравил экс-жену с днем рождения. «С днем рождения, моя муза и вдохновение!», — написал Филипп Киркоров рядом с портретом Аллы Борисовны.
«Это фото просто эпично. Прям вот хочется с мужем развестись, только чтобы он годы спустя такое запостил про меня у себя в инсте», «С днем рождения, Примадонна», «С днем рождения, любимая и самая лучшая Алла Борисовна», — поздравили именинницу в комментариях.
Одним из первых поздравил Аллу Пугачеву и ее бывший зять Владимир Пресняков.
«Дорогая Аллочка! Поздравляю тебя. Спасибо тебе за все, за все, за все. Будь счастлива, а главное будь здорова!», — написал он в социальной сети и показал архивное фото с именинницей.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Starface, Instagram, Victor Lisitsyn, Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev, Maxim Burlak/ Global Look press
Видео: Филипп Киркоров
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