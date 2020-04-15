Филипп Киркоров нежно поздравил экс-жену Аллу Пугачеву с днем рождения

Филипп Киркоров был четвертым супругом Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что они развелись 15 лет назад Киркоров не скрывает, что питает самые нежные чувства к бывшей жене и восторгается ей как артисткой.

Король поп-сцены нежно поздравил экс-жену с днем рождения. «С днем рождения, моя муза и вдохновение!», — написал Филипп Киркоров рядом с портретом Аллы Борисовны.