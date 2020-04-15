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Филипп Киркоров нежно поздравил экс-жену Аллу Пугачеву с днем рождения

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Филипп Киркоров и Алла Пугачева

Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look press

Примадонне исполнился 71 год.

Филипп Киркоров был четвертым супругом Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что они развелись 15 лет назад Киркоров не скрывает, что питает самые нежные чувства к бывшей жене и восторгается ей как артисткой.

Король поп-сцены нежно поздравил экс-жену с днем рождения. «С днем рождения, моя муза и вдохновение!», — написал Филипп Киркоров рядом с портретом Аллы Борисовны.

«Это фото просто эпично. Прям вот хочется с мужем развестись, только чтобы он годы спустя такое запостил про меня у себя в инсте», «С днем рождения, Примадонна», «С днем рождения, любимая и самая лучшая Алла Борисовна», — поздравили именинницу в комментариях.

Одним из первых поздравил Аллу Пугачеву и ее бывший зять Владимир Пресняков.

«Дорогая Аллочка! Поздравляю тебя. Спасибо тебе за все, за все, за все. Будь счастлива, а главное будь здорова!», — написал он в социальной сети и показал архивное фото с именинницей.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Starface, Instagram, Victor Lisitsyn, Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev, Maxim Burlak/ Global Look press

Видео: Филипп Киркоров

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