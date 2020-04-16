Счастливая Алла Пугачева показала честное селфи без косметики: «Пошла на 8-й десяток»
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Фото: Instagram
15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год. Праздник народная артистка отметила в кругу семьи. А на следующий день показала подписчикам новый автопортрет, поблагодарив всех за поздравления.
«Жива, здорова, счастлива! Пошла на 8-й десяток. Спасибо всем за поздравления!», — подписала Алла Борисовна свое правдивое селфи без косметики.
«Полет отличный», «Слава богу, все живы-здоровы», «Если такой 8-й десяток, то взрослеть не так страшно», «Алла Борисовна, вы прекрасны», «Живите долго, не болейте, на радость нам», «Алла Борисовна, поздравляю вас! Вы лучшая! Непревзойденная, легендарная, талантливейшая! Обожаем, уважаем, восхищаемся! Будьте здоровы, счастливы! Радуйте нас еще долгие годы!», — написали в комментариях друзья и поклонники Примадонны.
В день рождения супруги Максим Галкин показал, как маму поздравили их 6-летние близнецы Лиза и Гарри. Алла Пугачева от эмоций не могла сдержать слез.
Фото и видео: Instagram, Starface
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