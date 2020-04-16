Счастливая Алла Пугачева показала честное селфи без косметики: «Пошла на 8-й десяток»

15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год. Праздник народная артистка отметила в кругу семьи. А на следующий день показала подписчикам новый автопортрет, поблагодарив всех за поздравления.

«Жива, здорова, счастлива! Пошла на 8-й десяток. Спасибо всем за поздравления!», — подписала Алла Борисовна свое правдивое селфи без косметики.