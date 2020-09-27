Костенко умилила нежным фото с мужем и подросшей дочкой: «Красивая семья»
Фото: @kostenko.94 / Instagram
У футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко две дочери — двухлетняя Милана и Ева, которой 5 августа исполнилось полгода. Летом этого года модель переехала в Казань вслед за мужем-футболистом, который прибыл в столицу Татарстана на продолжительные тренировки. Семья устроилась в шикарных апартаментах в городе, и теперь радуют многочисленных фолловеров трогательными фото и видео. В один из вечером звездная семья отправилась на прогулку по набережной и сделала снимок для Сети. Анастасия опубликовала его на своей странице в Instagram и умилила фанатов нежным фото с мужем и подросшей дочкой. Девочка позировала для кадра в розовом костюме Gucci и стильной шапке.
Фолловеры остались в восторге от нежного семейного фото и написали десятки комментариев о красоте возлюбленных и их малютки-дочери: «Дочь у вас красавица!», «Очень красивая семья. Счастья вам!», «Какая же у вас Милашка красивая», «Красивые и счастливые», «Ну Милаша сладусечка такая, не могу», «Счастья вам», «Шикарны», «Ребенок — копия свекровь!», «Красавица идеальный пара», «Какая красивая семья! Супер!», «Какая же вы красивая пара и детки у вас красивые, обалдеть», «Красивая, счастливая семья».
Недавно мы писали, как Татьяна Навка сопроводила красавицу-дочь на детский бал. 45-летняя фигуристка опубликовала в Сети новое видео из поездки на вечернее мероприятие.
Фото и видео: @kostenko.94 / Instagram
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