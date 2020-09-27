Костенко умилила нежным фото с мужем и подросшей дочкой: «Красивая семья»

Фолловеры остались в восторге от нежного семейного фото и написали десятки комментариев о красоте возлюбленных и их малютки-дочери: «Дочь у вас красавица!», «Очень красивая семья. Счастья вам!», «Какая же у вас Милашка красивая», «Красивые и счастливые», «Ну Милаша сладусечка такая, не могу», «Счастья вам», «Шикарны», «Ребенок — копия свекровь!», «Красавица идеальный пара», «Какая красивая семья! Супер!», «Какая же вы красивая пара и детки у вас красивые, обалдеть», «Красивая, счастливая семья».

Недавно мы писали, как Татьяна Навка сопроводила красавицу-дочь на детский бал. 45-летняя фигуристка опубликовала в Сети новое видео из поездки на вечернее мероприятие.