Костенко в объятиях мужа-футболиста очаровала фанатов: «Копии Джоли и Питта»

К слову, недавно мы писали, Костенко умилила нежным фото с мужем и подросшей дочкой: «Красивая семья». 26-летняя модель опубликовала в Сети новые семейные снимки, сделанные на прогулке в Казани. У футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко две дочери — двухлетняя Милана и Ева, которой 5 августа исполнилось полгода.

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