Костенко в объятиях мужа-футболиста очаровала фанатов: «Копии Джоли и Питта»
Фото: @kostenko.94 / Instagram
Летом этого года модель переехала в Казань вслед за мужем-футболистом, который прибыл в столицу Татарстана на продолжительные тренировки. Семья устроилась в шикарных апартаментах в городе, и теперь радуют многочисленных фолловеров трогательными фото и видео. В один из вечером звездная семья сделала снимок для Сети в домашнем интерьере. Анастасия опубликовала его на своей странице в Instagram и умилила фанатов нежным фото с мужем. На снимке пара позирует в зеркале — Анастасия сделала яркий вечерний макияж с акцентом на красных губах, а глаза подчеркнула черными стрелками.
Целый день в голове вальс из мыслей и легкая паника. Кое-как заставляла себя готовиться к эфиру( хотя, признаться, сегодня это было особенно сложно) и справлялась с невыносимо сильным желанием скорее встретить любимого @tarasov23 с тренировки и обнять, уткнувшись носиком в его крепкое плечо, да ещё раз поблагодарить за все. Как мало для счастья нужно, правда? Всего лишь аромат любимого тела, новости, что все Хорошо от родных и планирование следующей с ними встречи.
— написала Анастасия Костенко.
Фолловеров очаровало новое фото возлюбленных, и они написали: «Очень красивые. Пусть все будут здоровы», «Красивые», «Очень красивая пара», «Настя, Вы очень искренняя и светлая девочка. Счастья Вам и Любви», «Копия Джоли!)», «Копии Джоли и Питта», «Какая красивая пара», «Какие верные слова, Настя, нетолько хороша женским очарованием, но и прекрасной женской душой и сердцем», «Настя вы нереально красивая милая, нежная. Очень красивая пара, очаровательные детки, счастья вам», «Вы очень красивая пара».
К слову, недавно мы писали, Костенко умилила нежным фото с мужем и подросшей дочкой: «Красивая семья». 26-летняя модель опубликовала в Сети новые семейные снимки, сделанные на прогулке в Казани. У футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко две дочери — двухлетняя Милана и Ева, которой 5 августа исполнилось полгода.
А вам понравилось новое фото Анастасии Костенко? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @kostenko.94 / Instagram
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