Дава в бинтах и триумф Лазарева: чем запомнился новый выпуск шоу «Танцы со звездами»
Фото: Instagram
Темой нового выпуска популярного шоу «Танцы со звездами» стал кинематограф. Пары выбрали себе ярких персонажей из известных картин и исполнили зажигательные номера под музыку из кинолент. Целую неделю танцоры готовили свои номера, чтобы в воскресение вечером в прямом эфире сразится за первое место.
Первыми на танцпол вышла пара Сергея Лазарева и Екатерины Осиповой, которые сразу завоевали внимание телезрителей и судей. Их номер о «Бонде» был наполнен страстью, а точность движений поразила судей, однако Николай Цискаридзе не упустил возможности упрекнуть певца в пропуске первого этапа соревнований. Несмотря на критику их пара сохранила лидирующие позиции до конца эфира.
«Любимчик» судей рэпер ST эмоционально прокомментировал сегодняшний эфир: «Сегодня второй эфир, второй танец, а волновался, как в первый раз! И это волнение дало о себе знать..Но вы все видели сами.Правда, шаги были на месте, корпус держал и из-под платья выбрался. Я пришел на шоу «Танцы Со Звездами» учиться и я это буду делать дальше! Не все получается сразу как хотелось, но теперь стимул ещё сильнее! Я вас не подведу! Мы чувствуем поддержку каждого! Спасибо вам! Вы наша сила! А с сегодняшнего эфира наша судьба на проекте и в ваших руках!». Андрей Малахов тоже не удержался от слов похвалы и заодно поздравил рэпера с еще одним событием — его дочь сегодня сделала свои первые шаги.
Самым долгожданным номером нового выпуска шоу стал выход экс-возлюбленного Ольги Бузовой Давы на танцпол. Он появился в бинтах — днем блогеру провели операцию и вправили руку. Несмотря на травму он вышел на паркет и исполнил зажигательный номер с красоткой-партнершей Дарьей Палей. Судьи похвалили Даву за мужество и решительность.
Фото: Instagram
Катерина Шпица и Максим Щепкин исполнили трогательный танец под музыку из любимого новогоднего фильма «Ирония судьбы». Актриса появилась на паркете в воздушном образе и поразила всех актерской игрой. Однако судьи не оценили ее хореографических навыков и поставили низкие баллы за выступление, пожелав в следующий раз уделить большее внимание исполнению и точности движений.
К слову, недавно мы писали, кто стал участниками нового сезона шоу «Танцы со звездами». Стало известно, кто выйдет на паркет в новом сезоне популярного танцевального проекта.
Фото и видео: Instagram
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