Дава в бинтах и триумф Лазарева: чем запомнился новый выпуск шоу «Танцы со звездами»

«Любимчик» судей рэпер ST эмоционально прокомментировал сегодняшний эфир: «Сегодня второй эфир, второй танец, а волновался, как в первый раз! И это волнение дало о себе знать..Но вы все видели сами.Правда, шаги были на месте, корпус держал и из-под платья выбрался. Я пришел на шоу «Танцы Со Звездами» учиться и я это буду делать дальше! Не все получается сразу как хотелось, но теперь стимул ещё сильнее! Я вас не подведу! Мы чувствуем поддержку каждого! Спасибо вам! Вы наша сила! А с сегодняшнего эфира наша судьба на проекте и в ваших руках!». Андрей Малахов тоже не удержался от слов похвалы и заодно поздравил рэпера с еще одним событием — его дочь сегодня сделала свои первые шаги.

Самым долгожданным номером нового выпуска шоу стал выход экс-возлюбленного Ольги Бузовой Давы на танцпол. Он появился в бинтах — днем блогеру провели операцию и вправили руку. Несмотря на травму он вышел на паркет и исполнил зажигательный номер с красоткой-партнершей Дарьей Палей. Судьи похвалили Даву за мужество и решительность.