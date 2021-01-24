Экс- возлюбленный Ольги Бузовой DAVA попал в больницу

К слову, это не единственная плохая новость для него на этой неделе. Совсем недавно мы писали, что Ольга Бузова сообщила о том, что отношения пары закончены. Звезда разорвала роман с блогером, который продлился около полутора лет. Печальную новость знаменитость рассказала в сториз, попросив подписчиков поддержать ее и не задавать вопросы об уже бывшем возлюбленном.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать мне больше никаких вопросов. Помогите мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», — пишет Ольга в сториз, добавив, что любила и уважала его, но есть нюансы, озвучивать которые она не будет из уважения к своей любви.