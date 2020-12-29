Шпица, Гусева, Лазарев и другие артисты — участники нового сезона шоу «Танцы со звездами»
Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa/
В январе 2021 года стартует новый сезон проекта «Танцы со звездами». Традиционно бороться за первое место будут известные актеры и певцы. В этот раз зрители будут следить за прогрессом в танцах, который покажут Катерина Шпица, Екатерина Гусева, рэпер ST, Сергей Лазарев, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Лысенков, Янина Студилина, Евгений Морозов, Игорь Миркурбанов, Антон Шагин, Давид Манукян.
Участникам придется проявить себя в классических видах танца, а также в новых для себя стилях. Проявить танцевальные таланты актерам и певцам помогут: Евгений Папунаишвили, Мария Смольникова, Денис Тагинцев, Инна Свечникова, Дарья Шелыганова, Екатерина Осипова, Ольга Николаева, Евгения Толстая, Ульяна Максимкина, Михаил Щепкин и Дарья Полянская.
Ведущим шоу станет Андрей Малахов, а главным хореографом сезона — Василий Козарь. В креслах судей зрители увидят Николая Цискаридзе, Дарью Златопольскую, Егора Дружинина и Гарика Рудника.
Победителями прошлых сезонов становились: Мария Ситтель, Анна Снаткина, Дарья Сагалова, Юлия Савичева, Анастасия Стоцкая, Татьяна Буланова, Наталья Ионова, Елена Подкаминская, Ирина Пегова, Александра Урсуляк, Иван Стебунов.
Фото и видео: Instagram, Starface
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