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В Сети обсуждают возможную разлучницу Ольги Бузовой и Давы

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Ольга Бузова

Фото: @buzova86 / Instagram

После публичного расставания звездной пары появилось немало версий произошедшего.

Как сообщает «Телепрограмма», в блоге Давы в последнее время часто мелькает танцовщица и хореограф Дарья Палей. Девушка участвует с ним в популярном телепроекте, именно поэтому у поклонников возникло предположение, что между партнерами по площадке возник «служебный роман». Известно, что 23-летняя танцовщица не замужем и уже растит ребенка. СМИ отмечают ее «слишком откровенные» даже для шоу наряды. Впрочем, Дарья, как и Дава, слухи о возможном романе пока не комментируют.

Напомним, что 22 января Ольга Бузова объявила о расставании с Давой и обвинила его в домашнем насилии. В сториз Бузоваопубликовала скрины переписок с бывшим возлюбленным и обвинила его в оскорблениях и физическом насилии. Дава во время отдыха на Мальдивах собирался купить билеты и улететь в Москву первым же рейсом.

Ольга отправила бывшему возлюбленному скриншот поста его мамы, в котором она назвала сына «мое солнечное чудо», и предлагала ему рассказать ей, что он бьет ее, оскорбляет и плюет в лицо. Позже мать Давы в комментариях в Instagram Ольги попросила не доводить ее сына до инсульта, как она уже довела свою сестру Анну.

Ольгу поддержали многие звезды, среди которых Виктория Боня, Алена Водонаева и Оксана Воеводина.

Фото и видео: @buzova86 / Instagram

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