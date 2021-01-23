В Сети обсуждают возможную разлучницу Ольги Бузовой и Давы
Фото: @buzova86 / Instagram
Как сообщает «Телепрограмма», в блоге Давы в последнее время часто мелькает танцовщица и хореограф Дарья Палей. Девушка участвует с ним в популярном телепроекте, именно поэтому у поклонников возникло предположение, что между партнерами по площадке возник «служебный роман». Известно, что 23-летняя танцовщица не замужем и уже растит ребенка. СМИ отмечают ее «слишком откровенные» даже для шоу наряды. Впрочем, Дарья, как и Дава, слухи о возможном романе пока не комментируют.
Напомним, что 22 января Ольга Бузова объявила о расставании с Давой и обвинила его в домашнем насилии. В сториз Бузоваопубликовала скрины переписок с бывшим возлюбленным и обвинила его в оскорблениях и физическом насилии. Дава во время отдыха на Мальдивах собирался купить билеты и улететь в Москву первым же рейсом.
Ольга отправила бывшему возлюбленному скриншот поста его мамы, в котором она назвала сына «мое солнечное чудо», и предлагала ему рассказать ей, что он бьет ее, оскорбляет и плюет в лицо. Позже мать Давы в комментариях в Instagram Ольги попросила не доводить ее сына до инсульта, как она уже довела свою сестру Анну.
Ольгу поддержали многие звезды, среди которых Виктория Боня, Алена Водонаева и Оксана Воеводина.
Фото и видео: @buzova86 / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram