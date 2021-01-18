Сергей Лазарев объяснил, почему пропустил первый выпуск «Танцев со звездами»
Фото: www.instagram.com/lazarevsergey/?hl=ru
Сергей Лазарев, который должен был принять участие в шоу «Танцы со звездами», не смог попасть на проект из-за сложной ситуации с самолетами. Музыкант отдыхал на Бали и не сумел вовремя оттуда вылететь — рейс в Москву, на котором должен был прилететь Сергей, отменили. Об этом певец рассказал в своем Instagram.
«"Танцы со звездами"! Мы готовили для вас красивый номер.
Но обстоятельства оказались сильнее. Я не смог присутствовать на первом выпуске шоу, так мне не удалось вылететь из Индонезии из-за переноса рейса. Но мы с моей партнершей Екатериной обязательно выступим в следующем выпуске и покажем, на что мы способны! Спасибо всем за поддержку и переживания. И поздравляю всех участников с блестящим стартом проекта! До встречи», — сообщил он.
Ранее музыкант опубликовал забавное видео танца с пальмой на голове вместе со своей партнершей и пошутил, что это и есть тот самый номер, который Сергей подготовил для участия в шоу. Подписчики оценили номер и чувство юмора Сергея и заявили, что с нетерпением ждут выступления музыканта на проекте.
Фото и видео: Instagram Сергея Лазарева
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