Сергей Лазарев объяснил, почему пропустил первый выпуск «Танцев со звездами»

«"Танцы со звездами"! Мы готовили для вас красивый номер.

Но обстоятельства оказались сильнее. Я не смог присутствовать на первом выпуске шоу, так мне не удалось вылететь из Индонезии из-за переноса рейса. Но мы с моей партнершей Екатериной обязательно выступим в следующем выпуске и покажем, на что мы способны! Спасибо всем за поддержку и переживания. И поздравляю всех участников с блестящим стартом проекта! До встречи», — сообщил он.

Ранее музыкант опубликовал забавное видео танца с пальмой на голове вместе со своей партнершей и пошутил, что это и есть тот самый номер, который Сергей подготовил для участия в шоу. Подписчики оценили номер и чувство юмора Сергея и заявили, что с нетерпением ждут выступления музыканта на проекте.