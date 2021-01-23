Шпица в перьях, Бабенко в конфетно-розовом костюме и другие на премии «Золотой орел — 2021»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
По красной дорожке первого павильона «Мосфильма» прошлись Катерина Шпица, Анна и Надежда Михалковы, Кристина Асмус, Алена Бабенко, Сергей Гармаш, Алексей Учитель, Виктория Толстоганова, Игорь Петренко и многие другие. В основном все девушки выбрали для мероприятия наряды черного цвета.
Катерина Шпица позировала фотографам в блестящем черном платье с вырезом под грудью и эффектным декором в виде перьев. Завершали образ серьги-пусеты, черный клатч и классические туфли с острыми мысами. На фоне других знаменитостей выделалясь Алена Бабенко, появившаяся на церемонии в брючном костюме конфетно-розового оттенка в клетку, который дополнила широким поясом контрастного цвета.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Иванова, которую недавно заподозрили в третьей беременности, прошлась по красной дорожке в черном брючном костюме с объемным длинным пиджаком.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Сабина Ахмедова продемонстрировала точеную фигуру и стройные ноги в коротком платье-бюстье, которое дополнила эффектными массивными украшениями.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В числе гостей мероприятия были сестры Анна и Надежда Михалковы. Сопровождали девушек в элегантных черных нарядах сын Анны Андрей Баков и сын их дяди Андрея Кончаловского Петр. Последний поднялся на сцену, чтобы получить приз отца, победившего с фильмом «Дорогие товарищи!» в номинации «Лучшая режиссура».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Недавно ставшая брюнеткой Кристина Асмус появилась на церемонии в элегантном черно-белом платье в пол с обнаженными плечами и продемонстрировала новую прическу.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одной из самых стильных девушек церемонии стала Полина Максимова. На красной дорожке актриса позировала в асимметричном черном платье в пол с обнаженным плечом. Завершали образ эффектная укладка, яркий макияж, сверкающие крупные серьги и браслеты.
Лауреаты премии «Золотой орел — 2021»:
Лучший фильм
«Блокадный дневник» Андрея Зайцева
Лучшая женская роль в кино
Ольга Озоллапиня («Блокадный дневник»)
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лучшая мужская роль в кино
Юрий Борисов («Калашников»)
Лучшая женская роль второго плана
Мария Аронова («Лед 2»)
Лучшая мужская роль второго плана
Александр Домогаров («Союз спасения»)
Лучшая режиссерская работа
Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи!»)
Лучшая женская роль на телевидении
Светлана Немоляева («Дипломат»)
Лучшая мужская роль на телевидении
Максим Матвеев («Триггер»)
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)
«Одесский пароход» Сергея Урсуляка
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)
«Триггер» Дмитрия Тюрина
Лучший короткометражный фильм
«One Mango, Please» Надежды Михалковой
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лучший зарубежный фильм
«1917» Сэма Мендеса
Лидером по количеству наград стал фильм «Союз спасения», отмеченный в числе прочих в номинациях «Лучшая работа звукорежиссера» и «Лучшие визуальные эффекты». Специальный приз «За вклад в кинематограф» на церемонии вручили режиссеру и актрисе Светлане Дружининой.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!