Шпица в перьях, Бабенко в конфетно-розовом костюме и другие на премии «Золотой орел — 2021»

Катерина Шпица позировала фотографам в блестящем черном платье с вырезом под грудью и эффектным декором в виде перьев. Завершали образ серьги-пусеты, черный клатч и классические туфли с острыми мысами. На фоне других знаменитостей выделалясь Алена Бабенко, появившаяся на церемонии в брючном костюме конфетно-розового оттенка в клетку, который дополнила широким поясом контрастного цвета.