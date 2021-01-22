Мама Давы заступилась за сына и назвала Бузову алкоголичкой

Мать Давы заступилась за своего сына после расставания с Ольгой Бузовой. По ее словам, Манукян никогда не поднимал на певицу руку, а сама Бузова пишет сториз в нетрезвом виде.

Кроме того, родительница напомнила, что то же самое Бузова говорила и о своем бывшем муже, футболисте Дмитрии Тарасове.

В своем Instagram Анна закрыла комментарии и посвятила пост этой истории, в котором заявила, что ее и ее сына начали травить поклонники Бузовой:

«Дорогие подписчики! Я очень извиняюсь, но вынуждена закрыть комментарии под своими видео и фото, потому что негаданно началась травля Давида и нашей семьи. Я сама говорю, что жизнь поставит всех и все на свои места, но пользоваться своей известностью и причинять вред людям — неприлично. Давид как всегда промолчит, он не позволит себе прилюдные склоки. Спасибо всем, кто знает нас и поддерживает в эту минуту. А кто делает вид, что не понимает, Бог с вами», — написала она.

Ранее в комментариях ее начали просить остановить сына и не допускать насилия, в ответ Анна назвала Ольгу алкоголичкой и женщиной легкого поведения.