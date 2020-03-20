Камелии Chanel и яркие стразы: какие маски носят Рудковская, Королева и другие звезды во время коронавируса

В России за сутки коронавирус подтвердили у 52 человек, всего заболевшими Covid-19 числятся 199 пациентов в 23 регионах страны.

Медики призывают граждан соблюдать меры предосторожности и гигиены, чтобы снизить шанс заражения коронавирусом. Многие знаменитости с ответственностью подходят к защите организма и просят своих подписчиков поступать так же.

Артисты публикуют в Instagram все больше фотографий в защитных и медицинских масках. Первой «моду» на их ношение ввела Яна Рудковская. Во время модных показов в Париже Яна появилась на публике в самодельной маске, которая привлекла буквально всемирное внимание. На обычную маску Яна пришила декоративные цветы от Chanel. Фотографию российского продюсера растиражировали мировые СМИ. Теперь Яна Рудковская не только сама носит красивые маски, но шьет их для друзей.