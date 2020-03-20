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Камелии Chanel и яркие стразы: какие маски носят Рудковская, Королева и другие звезды во время коронавируса

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Яна Рудковская

Фото: Instagram

Многие знаменитости ответственно соблюдают меры предосторожности во время «разгула» коронавируса. И некоторые известные личности не просто стали носить защитные маски и призывать людей делать то же самое, но и запустили их в собственное производство.

В России за сутки коронавирус подтвердили у 52 человек, всего заболевшими Covid-19 числятся 199 пациентов в 23 регионах страны.

Медики призывают граждан соблюдать меры предосторожности и гигиены, чтобы снизить шанс заражения коронавирусом. Многие знаменитости с ответственностью подходят к защите организма и просят своих подписчиков поступать так же.

Артисты публикуют в Instagram все больше фотографий в защитных и медицинских масках. Первой «моду» на их ношение ввела Яна Рудковская. Во время модных показов в Париже Яна появилась на публике в самодельной маске, которая привлекла буквально всемирное внимание. На обычную маску Яна пришила декоративные цветы от Chanel. Фотографию российского продюсера растиражировали мировые СМИ. Теперь Яна Рудковская не только сама носит красивые маски, но шьет их для друзей.

Не менее красивой защитной маской с большим сверкающими камнями похвасталась Наташа Королева. Ее 18-летний сын Архип опубликовал в Instagram фотографию в обычной медицинской одноразовой маске.

Шитьем масок занялась и Кети Топурия. Она остановила выбор на лаконичном черном дизайне.

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении-2020», отмененном из-за коронавируса, выпустила маски с танцующим пухляшом из своего клипа. Артисты предупредили, что их товар не имеет медицинского назначения, а является сувениром.

Алена Шишкова, Юлия Пересильд, Лена Темникова, Вера Брежнева выбирают защитные маски по настроению — разного цвета и даже с рисунком.

Надежда Бабкина и Мариус Вайсберг публичные мероприятия посещают тоже в масках. Так, режиссер даже в баню с друзьями ходил с закрытым лицом.

А на съемочной площадке нового фильма Тимура Бекмамбетова всем меряют температуру и все работники киноиндустрии ходят в масках. Кроме того, там всегда наготове аптечка с противовирусными препаратами.

А вы носите защитные маски, когда выходите из дома?

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Фото и видео: Instagram

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