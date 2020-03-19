Елена Темникова рассказала о пластической операции на лице: «Чувствую себя классной»

Обрести ей былую красоту помогли в Швейцарии, где медики провели необычную процедуру. «Мне рекомендовали взять жир из живота, очистить его в какой-то центрифуге, выделить из него мои же стволовые клетки и кольнуть в щеки. Мне это сделали. Шрамы чуть-чуть ушли, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет. Но доктор сказал: «Зато пять лет не будете стареть»», — рассказала Елена Темникова.

Певица также призналась, что стала принимать свою внешность и любить себя такой, какая есть, совсем недавно.

«Вдруг у меня открылась эта любовь. Раньше я была стройнее — весила 47 килограммов, сейчас — 54. Но именно тогда я себя чувствовала толстой, а сейчас — классной. Мне нравится все, даже шрамы», — призналась «фабрикантка».