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Елена Темникова рассказала о пластической операции на лице: «Чувствую себя классной»

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Елена Темникова

Фото: Instagram

Выпускница «Фабрики звезд» и экс-солистка группы Serebro Елена Темникова стала гостьей шоу Насти Ивлеевой. Певица рассказала, как боролась с тяжелой болезнью и о том, как хирургическое вмешательство помогло ей вернуть красоту.

34-летняя Елена Темникова призналась, что однажды ей пришлось сделать необычную пластическую операцию. На стол хирургов она легла только для того, чтобы вернуть свою красоту. Долгое время певица боролась с болезнью щитовидной железы, последствия болезни отразились на ее внешности — на лице появились рытвины и шрамы.

Долгое время в Сети обсуждали подурневшую Темникову и даже обвиняли ее в том, что она подвержена пагубным привычкам, поэтому так плохо выглядит. Елена все отрицает, отмечая, что даже в песнях не упоминает запрещенные вещества.

Обрести ей былую красоту помогли в Швейцарии, где медики провели необычную процедуру. «Мне рекомендовали взять жир из живота, очистить его в какой-то центрифуге, выделить из него мои же стволовые клетки и кольнуть в щеки. Мне это сделали. Шрамы чуть-чуть ушли, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет. Но доктор сказал: «Зато пять лет не будете стареть»», — рассказала Елена Темникова.

Певица также призналась, что стала принимать свою внешность и любить себя такой, какая есть, совсем недавно.

«Вдруг у меня открылась эта любовь. Раньше я была стройнее — весила 47 килограммов, сейчас — 54. Но именно тогда я себя чувствовала толстой, а сейчас — классной. Мне нравится все, даже шрамы», — призналась «фабрикантка».

Елена Темникова с мужем Дмитрием Сергеевым

Фото: Starface

В эфире шоу рассказала Елена Темникова и о любви к супругу Дмитрию Сергееву, с которым состоит в браке уже 6 лет и растит дочь Сашу (в марте девочке исполнится 5 лет, — прим. ред.).

«Мы кайфуем друг от друга. У нас бешеная страсть. С каждым днем я люблю его все сильнее. Я просто от него фанатею», — разоткровенничалась Темникова. Она добавила, что не показывает мужа в Instagram, потому что считает его мега-сексуальным.

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Фото и видео: Instagram, Starface

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