Эффектный «пухляш» из клипа Little Big поедет представлять Россию на «Евровидение»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов (@dimakrasilove) с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам!», — такая запись появилась в официальном аккаунте группы Little Big в Instagram.
Фото: Instagram
Напомним, в начале марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году.«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены», — заявил тогда фронтмен коллектива Илья Прусикин. Позднее группа Little Big представила песню и клип для «Евровидения». И менее чем за сутки она набрала 4,6 млн просмотров. После обнародования видео многие начали интересоваться, поедет ли на конкурс «пухляш», имея в виду танцора Диму Красилова.
Конкурс «Евровидение» пройдет в мае этого года в Нидерландах. Финал состоится 16 мая.
Фото: Instagram
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