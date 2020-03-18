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Международный песенный конкурс «Евровидение — 2020» отменят из-за эпидемии коронавируса?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Похоже, одно из главных музыкальных событий в мире могут перенести на следующий год из-за охватившей мир новой эпидемии.

«Мы понимаем, что вы с нетерпением ждете новостей о судьбе нынешнего "Евровидения". Из-за постоянно меняющейся ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса, и того, что мы обязаны проконсультироваться со многими специалистами, наш ответ откладывается. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации», — такое сообщение появилось в официальных аккаунтах конкурса в Instagram и Twitter.

Напомним, в начале марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году. «Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены», — заявил тогда фронтмен коллектива Илья Прусикин. Позднее группа Little Big представила песню и клип для «Евровидения». И менее чем за сутки она набрала 4,6 млн просмотров.

Конкурс «Евровидение» должен пройти в мае этого года в Нидерландах. Финал запланирован на 16 мая.

Фото: Instagram

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