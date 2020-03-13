Песня Little Big Uno для «Евровидения—2020» резко набирает популярность в Сети: «Кажется, мы уже победили»

В ночь на пятницу, 13 марта, стало известно, с какой песней поедет группа Little Big на «Евровидение». Судя по количеству просмотров на YouTube (почти 800 тысяч к утру) и динамике роста, Uno имеет все шансы стать хитом.

«Впервые в истории, Евровидение будет смотреть вся молодежь России», «Плевать на место, которое мы займем, все равно танцевать будет весь зал», «Лицо Ильича бесценно, русские не улыбаются даже для Евровидения», «У Ильича так мило просвечивает медведь через рубашку! Музыченко хорош!) Песня и правда с 3-го раза вообще огонь, ребята, желаем удачи», «О, это чувак вогер из танцев, я его помню на отборках, он огонь и оч веселый))», «Блин, какая же это бомба, как остановиться это слушать?», «Вот, реальный показатель. За ночь 630 к просмотров», «Видео набрало больше лайков и просмотров чем другие участники», «Скоро по всей стране: "уно уно дос дос кватро кватро" шевелим ногами, хоп», «Супер) Это же стеб над всеми выступлениями на Евровидении)) Наконец то просто поржем, а не будем одно место рвать, лишь бы победить. Вперед Little Big», «Мне кажется мы уже победили», — обсуждают в комментариях пользователи.

Песня Efendi - Cleopatra, которую представил Азербайджан 2 дня назад, набрала почти 700 тысяч просмотров за 2 дня. Песня The Mamas - Move, которую представила Швеция, набрала почти 750 тысяч просмотров за 5 дней. Песня Victoria - Tears Getting Sober (Болгария) — почти 900 тысяч за 5 дней. Остальные треки находятся на сайте уже неделю, что мешает оценить их рост.