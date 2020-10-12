Женщины, пережившие менопаузу в 40 лет, рассказали свои истории
Менопауза чаще наступает в возрасте от 45 до 55 лет, но симптомы могут проявиться задолго до прекращения менструации. Этот переходный период известен как перименопауза. Ранними признаками могут быть незначительные изменения настроения или менструального цикла, проблемы со сном и боль во время секса. Тем не менее, многие представительницы слабого пола ошибочно принимают признаки приближающейся менопаузы за обычные болезни. Своими историями поделились три женщины, впавшие в отчаяние из-за неправильно диагностированной менопаузы.
Life was hell but GPs didn't believe we had started the menopause in our 40s. Three more women speak out to highlight why all GPs should receive mandatory menopause training. #makemenopausematter https://t.co/Bh37hhikLs— Diane Danzebrink (@Dianedanz) October 12, 2020
46-летний личный помощник Джо Морком была уволена во время ранней менопаузы. «Врачи проверили с помощью МРТ меня на опухоль головного мозга, но никто не спросил о моем менструальном цикле», - вспоминает она. Оглядываясь назад, женщина отметила, что «со временем медленно превратилась в человека, которого едва узнавала».
Джо был 41 год, когда она начала страдать от ужасной головной боли. Для мамы 24-летней Хеланы, 16-летней Кейт и 12-летнего Стэнли тревожные колокола начали звонить, когда она возвращалась после вечеринки в свой дом в Броксборне, Хертс. Тогда она почувствовала: в организме творится что-то неладное.
Потеря памяти стала последним дополнением к длинному списку симптомов, которые начали проявляться друг за другом. Сначала появились изнуряющие мигрени, за которыми последовал «мозговой туман», боли в суставах и хроническая усталость. В течение 13 месяцев и многочисленных посещений терапевта Джо пыталась убедить доктора, что ее симптомы связаны с гормонами. Она больше года ходила к своему врачу, ее направили на сканирование мозга, а когда МРТ не выявила онкологии, диагностировали синдром хронической усталости. В конце концов, 51-летний муж Морком - Пол - записался на прием вместе с женой. Они отказались покидать клинику, пока медики не примут анализ крови. Результаты подтвердили, что Джо переживает раннюю стадию менопаузы.
46-летней Марии Руни также долго не могли поставить диагноз. Социальный работник из Ноттингема и мать двоих детей записались на прием после того, как ее месячные стали все более непредсказуемыми. Потрясенная предположением врача о беременности, Мария согласилась пройти тест.
«Я знала, что не могу забеременеть, потому что был встроен противозачаточный имплантат. Я была постоянно истощена и очень вспыльчива. До этого хорошо спала, но теперь большую часть ночи не могла сомкнуть глаз. Я превратилась из уверенного и счастливого человека в подавленную женщину», - вспоминает она. В феврале 2017 года женщина узнала настоящий диагноз. Ее собственная мать пережила раннюю менопаузу, Мария узнала ее признаки в себе. «Я не поверила этому. Думала, менопауза случается с женщинами от 50 до 60 лет» - признается она.
41-летняя Вики также нашла у себя все признаки перименопаузы, но ее терапевт предложил антидепрессанты, обвинив в несчастье пациентки самоизоляцию. Помощник администратора, который живет в Перте с 18-летним сыном Диланом, шестилетней Лили и трехлетней Жасмин, говорит: «Как только мне исполнилось 40 лет, все пошло не так. Я стала чрезвычайно раздражительной. Чувство подавленности и безнадежности захватило мою жизнь, но я понятия не имела, почему так себя ощущаю».
Врач общей практики и специалист по менопаузе Луиза Ньюсон признается, что каждой третьей женщине при ранней менопаузе приходится ждать не менее трех лет, прежде чем им ставят правильный диагноз. «Я постоянно слышу от тысяч женщин в менопаузе, как им неправильно диагностируют такие состояния, как фибромиалгия, мигрень, депрессия, цистит, СРК и хроническая усталость» - объясняет она. По ее словам, в настоящее время врачей и медсестер неверно обучают выявлению ранней менопаузы, и эта ситуация должна измениться.
Фото: Pexels.com
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