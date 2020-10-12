Женщины, пережившие менопаузу в 40 лет, рассказали свои истории

46-летней Марии Руни также долго не могли поставить диагноз. Социальный работник из Ноттингема и мать двоих детей записались на прием после того, как ее месячные стали все более непредсказуемыми. Потрясенная предположением врача о беременности, Мария согласилась пройти тест.

«Я знала, что не могу забеременеть, потому что был встроен противозачаточный имплантат. Я была постоянно истощена и очень вспыльчива. До этого хорошо спала, но теперь большую часть ночи не могла сомкнуть глаз. Я превратилась из уверенного и счастливого человека в подавленную женщину», - вспоминает она. В феврале 2017 года женщина узнала настоящий диагноз. Ее собственная мать пережила раннюю менопаузу, Мария узнала ее признаки в себе. «Я не поверила этому. Думала, менопауза случается с женщинами от 50 до 60 лет» - признается она.

41-летняя Вики также нашла у себя все признаки перименопаузы, но ее терапевт предложил антидепрессанты, обвинив в несчастье пациентки самоизоляцию. Помощник администратора, который живет в Перте с 18-летним сыном Диланом, шестилетней Лили и трехлетней Жасмин, говорит: «Как только мне исполнилось 40 лет, все пошло не так. Я стала чрезвычайно раздражительной. Чувство подавленности и безнадежности захватило мою жизнь, но я понятия не имела, почему так себя ощущаю».

Врач общей практики и специалист по менопаузе Луиза Ньюсон признается, что каждой третьей женщине при ранней менопаузе приходится ждать не менее трех лет, прежде чем им ставят правильный диагноз. «Я постоянно слышу от тысяч женщин в менопаузе, как им неправильно диагностируют такие состояния, как фибромиалгия, мигрень, депрессия, цистит, СРК и хроническая усталость» - объясняет она. По ее словам, в настоящее время врачей и медсестер неверно обучают выявлению ранней менопаузы, и эта ситуация должна измениться.