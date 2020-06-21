Менопауза — какие изменения во внешности вас ожидают и как остановить старение
Период менопаузы у женщин – очень ответственный, когда нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем. И готовиться к нему заранее. Снижение выработки половых гормонов начинается после 35 лет. Эстрогены защищают наши сосуды и кожу. И, к сожалению, все возрастные изменения с наступлением менопаузы идут в разы быстрее.
Как же меняется состояние кожи в менопаузе
- Кожа медленнее обновляется
С приближением менопаузы существенно замедляется цикл обновления эпидермиса. Если у молодых клетки кожи обновляются примерно за месяц, то в менопаузу этот цикл увеличивается до 60-65 дней. Кожа заживает плохо, становится более чувствительной. Ее цвет и текстура неоднородны, видны участки неравномерной пигментации (так называемое, старческое лентиго).
- Кожа становится менее упругой
Существенно снижается выработка гиалуроновой кислоты и новых коллагеновых волокон. Это приводит к потере упругости и тонуса кожи, появлению дряблости и морщин. Местами, напротив, кожа становится чрезмерно грубой из-за кожного эластоза – нарушения структуры коллагеновых волокон.
Фото: pexels
- Кожа становится более сухой
Частой жалобой в этот период становится и сухость кожи. Это происходит из-за снижения гидратации кожи, в результате потери гиалуроной кислоты и нарушения механизмов удержания влаги. А вода, как известно, жизнь. Без нее клетки с трудом функционируют. Нарушается липидный барьер кожи из-за того, что плохо синтезируются церамиды (это липиды, образующие защитную пленку кожи).
- Появляется сосудистая сетка на коже
В менопаузу снижается тонус сосудистой стенки, нарушается микроциркуляция, поэтому появляется купероз и расширенные сосуды. Ухудшается цвет лица.
- Формируются морщины и «плывет» овал
В это же время растягивается связочный аппарат и нарушается тонус мышц, что приводит к мимическим морщинам, птозу и формированию брылей.
- Подбородочно-шейный угол сглаживается
Это происходит из-за возрастных проблем в шейной зоне позвоночника, что выдвигает голову вперед и приводит в гипертонус большую шейную мышцу — платизму, которая тянет за собой брыли и кожу подчелюстной области.
- Происходит перераспределение жировой ткани
Уходят желательные объемы в средней трети лица, появляются нежелательные в области подбородка и век.
- Нарушается работа сальных желез
Нарушение работы иммунных клеток приводит к появлению новообразований: папиллом, кератом, фибром и других.
- Седеют и выпадают волосы
В результате снижения уровня гормонов, стареет и волосяной покров. Волосы на голове истончаются, седеют, выпадают. Цикл роста их уменьшается. Уходят пушковые волосы с бровей и краевой зоны волосистой части головы. Брови редеют, появляются более длинные отдельные волоски. Иногда появляются волосы над верхней губой.
Фото: pexels
- Лицо заостряется
Стареют и кости лицевого скелета, в результате чего черты лица заостряются, область орбиты скелетизируется, надбровные дуги сглаживаются и брови опускаются.
Как же замедлить возрастные изменения, начавшиеся в менопаузу
В первую очередь стоит начать с грамотной работы над внутренними изменениями. Косметолог в период пред- и менопаузу успешно работает только в паре с гинекологом-эндокринологом.
Чтобы существенно замедлить процессы старения, желательно подобрать заместительную гормональную терапию или растительные гормоноподобные препараты. Нужно своевременно профилактировать и лечить возрастзависимые заболевания, такие как инсулинорезистентность, поражение сосудистой стенки, остеопороз.
Одним из самых главных механизмов старения является гликирование белков. Сахара взаимодействуют с коллагеновыми волокнами и нарушают их структуру, поэтому основа здоровой диеты для кожи – это отказ от продуктов с высоким гликемическим индексом (главным образом сахаров, мучного, молочных продуктов) и еды, содержащей конечные продукты гликирования (жареное и все что имеет аппетитную корочку).
Воспаление – еще один важный механизм старения. Поэтому необходимо своевременно лечить любые хронические заболевания и очаги хронической инфекции (зубы и ЛОР-органы в первую очередь).
Чтобы удержать кальций в костях и поддержать сосудистое звено, нужны сбалансированные физические нагрузки. И, конечно, необходимо грамотно скомпенсировать организм по нутрицевтикам. Самые распространенные дефицитные состояния – это дефицит железа, магния, витамина D, витаминов группы В.
Какая косметика должна быть на полке в период менопаузы
Косметика для домашнего ухода должна быть качественной, подобранной профессионалом, причем сделать это нужно уже в 20-25 лет, а потом лишь корректировать набор средств в соответствии с проблемами и возрастными изменениями. В менопаузу же вам понадобятся следующие средства:
Хороший, качественный солнцезащитный крем, который надо использовать всегда.
Средство для умывания с мягкими поверхностно активными веществами и смягчающими средствами, чтобы не пересушить кожу.
Фото: pixabay
Главным работающим компонентом в косметике anti-age должен быть ретинол. По многочисленным исследованиям, он защищает волокна коллагена от разрушения, поддерживает тонус и здоровье кожи.
Также в вашем арсенале должны быть средства с антиоксидантами (витамин Е, витамин С, ниацинамид, масло виноградной косточки и другие). И фитоэстрогены – растительные гормоноподобные вещества.
В этот период не нужно пользоваться скрабами с грубыми абразивными частицами и агрессивными химическими пилингами. Многие дамы предпочитают домашние маски из «натуральных продуктов». Но это утомительно и малоэффективно.
Какие процедуры может предложить косметолог в период менопаузы
Все пациенты в данном случае делятся на две категории. Есть пациентки, которые заботилась о своей коже до менопаузы, и те, которые пришли впервые. В последнем случае готовить к агрессивным и стимулирующим процедурам нужно постепенно и заблаговременно, чтобы избежать побочных эффектов в виде гиперпигментации, воспалений или вообще отсутствия эффекта.
Ботулотоксины в этот период применяются с осторожностью, так как гипертонус уже успел необратимо деформировать ткани и мимические мышцы уже расбалансировались. Если же пациентка регулярно посещала косметолога в течение многих лет, ее ткани заметно более сохранны. Даже пластические хирурги отмечают, что у таких пациентов реабилитация после операции быстрее и кожа заживает лучше.
Какие процедуры помогут выглядеть моложе в период менопаузы
Рекомендации в данном вопросе всегда индивидуальны. Нужно учитывать тип старения, состояние здоровья и пожелания пациента.
Процедуры для коррекции лица
Контурная пластика
Контурная пластика представляет собой объемное моделирование лица филлерами на основе гиалуроновой кислоты. В зрелом возрасте часто необходимо восполнение объема в щечно-скуловой области, коррекция овала лица. Не стоит бояться контурной пластики губ, что не только придаст губам более четкий контур и форму, но и устранит морщинки на коже вокруг рта.
Фото: freepik
Нитевой лифтинг
Нитевой лифтинг перемещает мягкие ткани лица, приподнимая опущенный овал лица, разглаживая складки и морщины. Работает на активную стимуляцию выработки молодых клеток кожи.
Ботулинотерапия
Ботулинотерапия позволяет избавиться от уже имеющихся и профилактировать появление новых морщин на лице, особенно на коже верхней его трети.
Биоревитализация
Биоревитализация представляет собой микроинъекции гиалуроновой кислоты внутрь кожи, создающие «питательное депо» для кожи и дополнительные резервы для стимуляции нового коллагена.
Игольчатый RF-лифтинг
Игольчатый RF-лифтинг и лазерная шлифовка направлены на активную стимуляцию коллагена и клеточное обновление кожи, выравнивание цвета и рельефа кожи.
Фототерапия
Фототерапия помогает устранить такие неприятности, как неровный цвет лица вследствие пигментации и удалить сосудистую сетку на поверхности кожи.
Ulthera-терапия
Ulthera-терапия обеспечивает прогревание до 60С° на уровне глубоких слоев кожи и мышечно-апоневротического аппарата лица посредством фокусированного ультразвука. Такая стимуляция подтягивает кожный лоскут и укрепляет мышцы и связки, восстанавливая «поплывший» контур овала лица и уплотняя кожу.
Процедуры для коррекции тела
Миостимуляция
Необходима для поддержания количества и объема мышечной массы, как лица, так и тела.
Криолиполиз
Помогает гармонизировать контуры тела, устранить локальные жировые отложения в тех местах, где их сложно убрать даже изнурительными диетами и что, тем более, так актуально становится на фоне снижения количества половых гормонов.
Прессотерапия
Помогает при склонности к отекам. Скопление жидкости – частая проблема в климактерический период на фоне снижения гормона прогестерона. Улучшить ситуацию, облегчив вывод жидкости из организма, помогает эта процедура.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются женщины в зрелом возрасте – усиленное выпадение волос. После оценки комплекса лабораторной и инструментальной диагностики врачом-трихологом часто применяются инъекционное введение коктейлей на основе витаминов и аминокислот, плазмотерапия и плацентарная терапия кожи волосистой части головы для стимуляции роста волос и предупреждения выпадения.
С приходом климакса может усиливаться потоотделение. Здесь замечательным помощником будет процедура введения ботулотоксина в область подмышек, обладающая временным эффектом, и аппаратная процедура Miradry, которая пожизненно удаляет потовые железы, исключая избыточное потоотделение.
При соблюдении всех вышеперечисленных рекомендаций, в дружном тандеме с косметологами, гинекологом-эндокринологом, соблюдая принципы здорового питания и двигательную активность, женщина в зрелом возрасте может выглядеть прекрасно, приковывать мужские взгляды, сохраняя и здоровье, и социальную активность.
Фото: depositphotos, freepik, pexels, предоставлены брендами
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