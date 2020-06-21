Менопауза — какие изменения во внешности вас ожидают и как остановить старение

Кожа становится более сухой

Частой жалобой в этот период становится и сухость кожи. Это происходит из-за снижения гидратации кожи, в результате потери гиалуроной кислоты и нарушения механизмов удержания влаги. А вода, как известно, жизнь. Без нее клетки с трудом функционируют. Нарушается липидный барьер кожи из-за того, что плохо синтезируются церамиды (это липиды, образующие защитную пленку кожи).

Появляется сосудистая сетка на коже

В менопаузу снижается тонус сосудистой стенки, нарушается микроциркуляция, поэтому появляется купероз и расширенные сосуды. Ухудшается цвет лица.

Формируются морщины и «плывет» овал

В это же время растягивается связочный аппарат и нарушается тонус мышц, что приводит к мимическим морщинам, птозу и формированию брылей.

Подбородочно-шейный угол сглаживается

Это происходит из-за возрастных проблем в шейной зоне позвоночника, что выдвигает голову вперед и приводит в гипертонус большую шейную мышцу — платизму, которая тянет за собой брыли и кожу подчелюстной области.

Происходит перераспределение жировой ткани

Уходят желательные объемы в средней трети лица, появляются нежелательные в области подбородка и век.

Нарушается работа сальных желез

Нарушение работы иммунных клеток приводит к появлению новообразований: папиллом, кератом, фибром и других.

Седеют и выпадают волосы

В результате снижения уровня гормонов, стареет и волосяной покров. Волосы на голове истончаются, седеют, выпадают. Цикл роста их уменьшается. Уходят пушковые волосы с бровей и краевой зоны волосистой части головы. Брови редеют, появляются более длинные отдельные волоски. Иногда появляются волосы над верхней губой.