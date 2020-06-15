Из-за рака кишечника у 26-летней женщины началась менопауза

После операции Виктория перенесла 12 курсов химиотерапии, ей была назначена заместительная гормональная терапия, однако это не остановило наступление менопаузы. «Все мои друзья говорили о детях, никто из друзей моего возраста не имел ни малейшего представления о менопаузе. А я просыпалась ночами от жутких приливов жара и не знала, какие из моих симптомов связаны с химиотерапией, а какие – с менопаузой. К счастью, у меня хотя бы не выпали все волосы, правда появилась угревая сыпь на лице и груди. Теперь это моя реальность», – пояснила она.

Фото: depositphotos

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