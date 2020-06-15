Из-за рака кишечника у 26-летней женщины началась менопауза
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, менопауза в 26-летнем возрасте началась у Виктории из-за рака кишечника, который стремительно распространился на яичники. Как признается сама женщина, ее проблемы со здоровьем начались летом 2018 года с приступов диареи и спазмов желудка после каждого приема пищи. Ей было неловко беспокоить врача по столь деликатному вопросу. Ни она, ни ее 8-летний сын и подумать не могли, что в столь молодом возрасте у нее может быть что-то серьезное. Но в течение нескольких месяцев состояние Виктории все ухудшалось. «Это влияло на всю мою жизнь. Куда бы мы ни шли, я всегда искала ближайший туалет. Периодически мне приходилось экстренно сворачивать рабочие встречи. Я ничего не ела перед футбольными матчами сына, чтобы не оконфузиться. В самые плохие дни я бегала в туалет до 12 раз», – призналась она.
Фото: facebook facebook Victoria Jackson
В подобной агонии Виктория провела полгода, затем обратилась к врачу общей практики, который посчитал, что у нее геморрой, и назначил специальный крем. Однако лучше ей не становилось – иногда она даже джинсы не могла застегнуть. В конце концов женщина вновь пошла в больницу, где ей назначили эндоскопическое исследование кишечника, которое показало, что у нее рак и надо сделать биопсию, МРТ и КТ, чтобы подтвердить диагноз. К сожалению, диагностика показала, что рак запущен и распространился за пределы кишечника – на яичники и лимфатические узлы. Единственным вариантом спасти женщине жизнь была операция по удалению трети ее кишечника и полная гистерэктомия (ампутация матки, шейки матки и яичников). «Доктор сказал мне, что это означает, что у меня больше никогда не будет детей, – пояснила она. – Думаю, он ожидал, что я сойду с ума, но мне было важнее остаться в живых ради сына, который у меня уже есть. У мужа также есть дети от предыдущих браков, поэтому мы допускали возможность, что детей у нас больше не будет».
После операции Виктория перенесла 12 курсов химиотерапии, ей была назначена заместительная гормональная терапия, однако это не остановило наступление менопаузы. «Все мои друзья говорили о детях, никто из друзей моего возраста не имел ни малейшего представления о менопаузе. А я просыпалась ночами от жутких приливов жара и не знала, какие из моих симптомов связаны с химиотерапией, а какие – с менопаузой. К счастью, у меня хотя бы не выпали все волосы, правда появилась угревая сыпь на лице и груди. Теперь это моя реальность», – пояснила она.
Фото: depositphotos
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