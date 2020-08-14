19-летняя девушка никогда не сможет родить из-за того, что у нее наступила ранняя менопауза

Медики сказали, что функция угасания яичников началась у Шери еще в возрасте 6 лет, а к 15-ти у нее наступила менопауза. В тот момент все планы девушки о будущем разбились: «Я всегда хотела детей, – призналась она. – Глядя на свое УЗИ, я поняла, что в моей утробе уже никогда не вырастет малыш. Это было душераздирающе. Но больше всего меня расстроило то, что причину, по которой так произошло, даже не смогли выяснить. Врачи полагают, что это генетическое, но не слишком в этом уверены». Британка признается, что многие годы страдала от ночных приливов и повышенного потоотделения, теперь причины этого ей стали понятны. Она 4 года молчала о своем диагнозе, но сейчас, в 19 лет, старается жить полноценной жизнью, хотя в некоторые моменты чувствует себя бабушкой и вынуждена оставаться дома из-за своих симптомов, в то время как ее ровесники веселятся.

_Фото: Instagram shereehargreaves__

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