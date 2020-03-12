Уволенная с работы из-за менопаузы женщина сделала карьеру в Интернете – и разбогатела

Сиделка из Шотландии поделилась с британским онлайн-порталом Daily Mail своей историей успеха. По ее словам, с наступлением менопаузы она стала страдать от сильных кровотечений и регулярных приливов, уровень железа в крови стал критически низким, из-за чего она периодически теряла сознание. Все эти симптомы настолько мешали ее работе, что ей пришлось бросить ее. Оставшись наедине со своими проблемами, женщина начала думать, как заработать денег.

Тони от нечего делать начала выкладывать на свою страницу в социальной сети Instagram разные фотографии себя, в том числе и пикантные, и отметила, что особым успехом пользуются именно откровенные снимки. Тогда женщина начала продавать собственные фотографии на специальной платформе. Она объяснила: «Сначала я начала загружать фотографии в Instagram, на которых показывала кусочек бюстгальтера или подвязку чулок. Я поддразнивала своих подписчиков, и им это понравилось, что побудило меня найти другую платформу, где можно размещать более откровенные кадры».