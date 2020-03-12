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Уволенная с работы из-за менопаузы женщина сделала карьеру в Интернете – и разбогатела

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Тони Гэллоуэй, 49-летняя мать двоих детей не ожидала, что увольнение с работы поможет ей существенно улучшить свое материальное положение.

Сиделка из Шотландии поделилась с британским онлайн-порталом Daily Mail своей историей успеха. По ее словам, с наступлением менопаузы она стала страдать от сильных кровотечений и регулярных приливов, уровень железа в крови стал критически низким, из-за чего она периодически теряла сознание. Все эти симптомы настолько мешали ее работе, что ей пришлось бросить ее. Оставшись наедине со своими проблемами, женщина начала думать, как заработать денег.

Тони от нечего делать начала выкладывать на свою страницу в социальной сети Instagram разные фотографии себя, в том числе и пикантные, и отметила, что особым успехом пользуются именно откровенные снимки. Тогда женщина начала продавать собственные фотографии на специальной платформе. Она объяснила: «Сначала я начала загружать фотографии в Instagram, на которых показывала кусочек бюстгальтера или подвязку чулок. Я поддразнивала своих подписчиков, и им это понравилось, что побудило меня найти другую платформу, где можно размещать более откровенные кадры».

Гордая женщина заявляет, что на пороге 50-летия чувствует себя увереннее, чем когда-либо, и настаивает, что менопауза не помешала ей чувствовать себя сексуальной. Сегодня, чтобы посмотреть снимки Тони, пользователям необходимо оплатить ежемесячную подписку в размере 15 фунтов. Некоторые переводят сразу крупные платежи, чтобы получить доступ к эксклюзивным кадрам с обнаженной женщиной. «Я продаю элегантно-сексуальные фото, на которых прикрываю интимные части тела шляпой или еще чем-нибудь, чтобы оставить простор для воображения».

Тони поясняет, что ее снимки вызывают много положительных комментариев, и своей работой она хочет показать другим женщинам, что никогда не бывает слишком поздно изменить жизнь к лучшему, и для этого не надо быть худой или высокой. Сейчас Гэллоуэй переехала в Ливерпуль, чтобы стать моделью: «Я не заработала миллионы, но у меня уже есть своя фан-база. У меня есть достаточное количество денег, чтобы считать мое хобби полноценной работой, бонусом которой стала моя возросшая уверенность в себе».

Фото: Instagram

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