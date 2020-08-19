Перепады настроения и еще 7 неочевидных признаков приближающейся менопаузы

Второй симптом – проблемы со сном. Большинству из нас требуется около 8 часов качественного сна, чтобы нормально функционировать, но известно, что перименопауза нарушает этот режим, что может сопровождаться чувством истощения и усугублением других симптомов перименопаузы. Также о ней могут свидетельствовать и головные боли, которые сопровождаются еще и признаками, схожими с начинающимся гриппом. Кроме того, с началом угасания детородной функции у некоторых женщин наблюдается увеличение веса. Объясняется это тем, что низкий уровень эстрогена, инсулинорезистентность и замедленный метаболизм сопровождаются повышением уровня гормона стресса кортизола, что и приводит к образованию лишнего жира на животе.

Еще один неприятный побочный эффект падения уровня эстрогена – сухость во влагалище, что приводит к постепенному истончению его стенок, из-за чего секс может стать довольно болезненным. Однако данная проблема решается при помощи смазки, рекомендованной гинекологом. Кроме того, некоторые женщины обнаруживают, что начинает меняться и их половое влечение, что также объяснимо падением уровня женских гормонов. Однако так бывает не у всех. Более того, некоторые женщины обнаруживают, что их либидо, наоборот, усиливается. Некоторые исследования показывают, что в перименопаузу снижается острота ума: память и навыки мышления ухудшаются из-за серьезной перестройки организма. Также этот симптом может быть следствием отсутствия нормального сна. И последний признак – возникновение болезненных ощущений в суставах, потеря эластичности мышц и гибкости суставов.

Фото: depositphotos

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