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Продукты, богатые магнием, защитят женщин от болезней сердца в период менопаузы

Американские ученые из Университета Брауна доказали, что регулярное употребление в пищу продуктов, богатых магнием, благотворно сказывается на женском здоровье в период менопаузы.

Новое исследование, результаты которого опубликованы в американском издании Journal of Women’s Health, показало, чем выше уровень магния в организме женщины климактерического и постклимактерического периода, тем ниже риск возникновения смертельно опасных болезней сердца и внезапного сердечного приступа.

В исследовании, в котором приняли участие более 153 000 женщин после наступления менопаузы, ученые на протяжении 10,5 лет оценивали, как количество магния в рационе сказывается на здоровье сердца. У тех добровольцев, в рационе которых было больше продуктов, богатых этим ценным микроэлементом, риск внезапной смерти от остановки сердца гораздо ниже.

В данный момент специалисты подводят окончательные итоги и планируют продолжить разработку своего открытия. Если выводы и дальше будут подтверждаться, они будут рекомендовать женщинам в период менопаузы увеличить в своем рационе количество продуктов, богатых магнием, а также принимать БАДы с высоким содержанием этого вещества, так как на сегодняшний день количество внезапных смертей от коронарных болезней сердца растет ежегодно.

Редакция Passion.ru напоминает, что среди продуктов, богатых магнием такие продукты, как темный шоколад, шпинат, бананы, арахис, кешью, картофель, семечки, жирные сорта рыбы, тофу, овсянка, киноа, инжир, бобовые, яйца и авокадо.

Фото: vostock-photo

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