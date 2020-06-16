Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна первенцем?

Во вторник, 16 июня, информация появилась на сайте РИА «Новости» со ссылкой на слова спортивного агента Андрея Митькова. Пара пока никак не прокомментировала эту новость.

После громких побед Юлия еще некоторое время вела соцсети — рассказывала как живет, рассказывала о неприятностях, резко комментировала слухи о ранней беременности, однако из-за атак хейтеров после объявления о завершении карьеры в 2017 году приняла решение скрыть детали своей жизни от публики.

Известно, что после этого шага Юлия стала студенткой Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, организовала школу фигурного катания вместе с коллегой Еленой Ильиных, время от времени выступает в ледовых шоу.